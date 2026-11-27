Эстонский город Нарва может столкнуться с угрозой вымирания из-за решения властей страны закрыть границы с РФ, пишет El Mundo.

«Если граница останется закрытой надолго, эстонское государство и Европа должны больше инвестировать сюда, чтобы город не вымер», — приводит издание слова менеджера по техобслуживанию одной из школ Нарвы.

В материале говорится, что жители Нарвы не верят заявлениям властей, назвавших причиной закрытия границы угрозу со стороны РФ, и опасаются ухудшения ситуации в связи с принятым правительством решением.

«Они чувствуют, что эта ситуация создается против них, и они чувствуют себя атакованными», — говорится в публикации.

Ранее власти Эстонии объявили о решении закрыть с декабря все погранпереходы на границе с РФ. Российский МИД расценил это решение как конфронтационное. В Эстонии начался сбор подписи против полного закрытия границы с РФ. В Кремле заявили, что правительство Эстонии не волнует недовольство ее жителей.