Президент Эстонии Юлле Мадизе обратилась к правительству с призывом выработать гуманные механизмы реализации постановления о закрытии с 1 декабря автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом пишет новостной портал Delfi, материал перевел aif.ru.

По словам главы государства, существует значительное число граждан, которым по объективным обстоятельствам требуется пересечение государственной границы.

«Было бы человечно сохранить для них такую возможность, поскольку на другой стороне у них живет супруг или ребенок, которые не могут переехать в Эстонию», — заметила эстонский лидер.

При этом она подчеркнула, что республика не заинтересована в отъезде законопослушных жителей страны. По мнению президента, властям необходимо сосредоточиться на поиске конкретных мер, способных смягчить последствия ограничения автомобильного сообщения.

Как добавила Мадизе, она «очень просит» кабинет министров отыскать рабочие и эффективные варианты разрешения данной проблемы.

Ранее стало известно, что Эстония не станет продлевать время работы границы с РФ перед ее закрытием.