Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала не принимать решение о закрытии границы с Россией под влиянием эмоций. По ее мнению, важно сохранить гуманитарные и дипломатические поездки — ради семей и людей, которым необходимы такие контакты через границу.

Гуманитарные причины важнее политики

Президент Эстонии Юлле Мадизе выступила против поспешных решений о закрытии сухопутной границы с Россией. По ее мнению, власти должны оценить не только вопросы безопасности, но и экономические, гуманитарные и дипломатические последствия ограничений.

«Надеюсь, что анализ экономических, гуманитарных, дипломатических последствий и последствий для безопасности будет завершен, что у меня тоже будет возможность с ним ознакомиться и что решение примут на основании этого анализа», — заявила Мадизе в интервью эстонской общественной телерадиокомпании ERR. Опять враги чудятся? Решение Эстонии закрыть границу обернется против неё же Подробнее

Мадизе призвала руководство страны сохранять хладнокровие и оценивать, отвечает ли решение интересам Эстонии. Эмоциональный шаг может в итоге навредить самой стране.

Особое внимание она уделила тем, чьи поездки не связаны с туризмом или шопингом. На российской стороне могут жить пожилые родители, дети и другие родственники, которым требуется помощь. Не все могут переехать в Эстонию или самостоятельно добраться до близких.

Дипломатические и рабочие поездки

«Людям также необходимо ездить по гуманитарным причинам — например, если на другой стороне границы находятся очень пожилые родители, которых нельзя привезти сюда или к которым нельзя поехать самостоятельно, либо если там живут дети. Нужно учитывать и рабочие вопросы», — пояснила президент. Эстония - тюрьма народов. Швеция держит своих зэков в Тарту, они в ужасе Подробнее

При этом Мадизе не призывала оставить границу открытой для всех желающих. Она заявила, что туристические поездки и визиты ради покупки дешевых товаров давно следовало прекратить. Но гуманитарные и дипломатические контакты, по ее убеждению, должны быть сохранены.

Правительство решило закрыть все пять пунктов

Заявления президента прозвучали на фоне обсуждения планов ограничить движение через восточную границу. 20 ноября правительство объявило, что с 1 декабря приостановит пересечение сухопутной границы с Россией во всех пяти автомобильных пунктах пропуска: «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе». Ограничение вводится на шесть месяцев, после чего власти оценят, нужно ли его менять.

Предложение Мадизе пока не имеет законной силы. По разъяснениям властей, после закрытия пункты не будут пропускать людей и транспорт независимо от цели поездки. Придется выбирать маршруты через третьи страны или авиасообщение. Прибалтийская «Албания». Эстония теряет дороги, но вместо них строит бункеры Подробнее

Правительство объясняет ограничения соображениями национальной безопасности. Поводом стали якобы инциденты вокруг предприятий оборонной промышленности. Эстонские власти голословно заявили о возможной причастности российской военной разведки, Москва обвинения отвергла.

Мадизе напомнила, что закрытие границы не обязательно предотвратило бы подобные происшествия, и призвала оценивать реальные риски. Отдельно президент высказалась о будущем приграничной Нарвы: по ее словам, важно не создавать впечатление, будто город стал небезопасным для жизни и инвестиций. Она назвала Нарву городом с большим потенциалом и подчеркнула, что жители должны видеть перспективы для жизни и работы.