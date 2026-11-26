Эстонское правительство не намерено увеличивать часы работы пограничных пунктов на границе с Россией перед их закрытием с 1 декабря. Об этом заявил министр внутренних дел республики Игорь Таро, сообщает телерадиокомпания ERR.

По словам министра, сейчас пункты пропуска работают с 7:00 до 19:00, и менять установленный график власти не планируют. Таро предупредил, что те, кто не успеет пересечь границу в отведенное время, будут вынуждены искать альтернативные маршруты. Такая поездка может оказаться сложнее, дольше и дороже.

Ранее, 20 ноября, правительство Эстонии приняло решение приостановить пересечение сухопутной границы с Россией с 1 декабря. Ограничения затронут все наземные автомобильные и пешеходные пункты пропуска.

В эстонских СМИ сообщали о скоплении людей на погранпереходе в Нарве из-за усиленного контроля со стороны таможенников. По имеющимся данным, ежедневно более 200 человек не успевают пройти границу.

В МИД Эстонии объяснили решение о закрытии пунктов пропуска попыткой поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой Таллин обвинил Москву.

23 ноября в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Эстонии Марек Юхтеги. Дипломату заявлен протест в связи с голословными обвинениями в адрес России и решением Таллина закрыть границу.