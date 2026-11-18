Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов оставить пост после того, как будет подписан мирный договор с Азербайджаном.

Во время правительственного часа в парламенте премьер поднял вопросы о референдуме по принятию новой конституции и желании оппозиции отстранить его от власти.

«Вы говорите, что хотите меня отстранить. Очень хорошо, идем на референдум. И в обоих случаях я ухожу. Если люди не проголосуют за конституцию — я ухожу. Люди проголосуют за конституцию, я подписываю мирный договор, ратифицируем, реализуем ряд пунктов повестки мирного процесса, и опять же я ухожу», — заявил Пашинян.

При этом он пригрозил оппозиции внеочередными парламентскими выборами, если та не согласится вынести на референдум проект новой конституции, — премьер подчеркнул, что не позволит оппозиции участвовать в них.

«Если вы меня не отстраните, я вас отстраню», — пообещал политик.

Напомним, Пашинян утверждает, что Армении нужна новая конституция, так как, по его мнению, положения декларации о независимости, которые лежат в основе действующей конституции, грозят стране войной.