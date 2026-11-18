Ереван не стал подписывать «хартию», которая определяет «ключевые принципы» безопасности Европы, из-за того, что в ней было много ссылок на Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы не присоединились по одной причине, о чем я прозрачно сказал нашим партнерам, поскольку там в большом объеме были ссылки на НАТО. А я уже четко говорил о нашей позиции, что да, мы начали процесс по членству в Европейском союзе, но в нашей политике нет решения о присоединении к НАТО или наличии такой задачи», — сообщил премьер во время правительственного часа в парламенте.

Он добавил, что европейцы с пониманием отнеслись к позиции Армении, а для самого Еревана в документе содержалось много приемлемых положений по остальным вопросам.

Напомним, 13 ноября в Дублине около 40 государств подписали «хартию», которая была принята на саммите Европейского политического сообщества и по сути является очередным антироссийским документом.