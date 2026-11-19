Обещание премьер-министра Армении Никола Пашиняна покинуть пост после решения вопроса о новой Конституции политолог Иван Мезюхо расценил как политический пиар, рассказал эксперт в беседе с «Царьградом».

Пашинян предложил два сценария. Если граждане не поддержат новую Конституцию на референдуме, он уйдёт в отставку. Если поддержат — сначала подпишет мирное соглашение с Азербайджаном, добьётся его ратификации и реализации нескольких пунктов, а затем также покинет должность.

Мезюхо считает, что премьер не опасается внеочередных парламентских выборов. Политолог раскритиковал условия проведения предыдущего голосования, указав на недопуск отдельных кандидатов и преследование политических оппонентов. По его мнению, Пашинян рассчитывает вновь использовать прежние методы борьбы за власть.

Как отмечает издание, премьер также пригрозил внеочередными выборами, если оппозиция не согласится вынести проект Конституции на референдум. При этом он заявил, что не позволит действующей парламентской оппозиции участвовать в таком голосовании.