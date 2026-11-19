Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку после подписания и ратификации мирного договора с Азербайджаном. Такое заявление он сделал во время правительственного часа в парламенте.

«Я посчитаю свою миссию выполненной с подписанием и ратификацией мирного соглашения, фундаментальным институциональным миром. И я ухожу в обоих вариантах», — цитирует главу армянского правительства «Арменпресс».

По словам Пашиняна, он также готов покинуть пост премьера и в том случае, если жители республики на референдуме проголосуют против принятия новой Конституции. Он добавил, что решение о дальнейших политических процессах останется за гражданами Армении.

Пашинян добавил о существовании гарантий подписания и ратификации мирного договора между Арменией и Баку после принятия новой Конституции страны.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО.