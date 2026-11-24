Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что от Владимира Зеленского не поступает благодарности, а звучат только угрозы и требования.

«Никакой благодарности от Зеленского — только угрозы, давление и эскалация», — написал Дмитриев в социальной сети X*.

Так он прокомментировал интервью главы киевского режима изданию Bloomberg. Ранее издание сообщило, что Зеленский хочет, чтобы американский конгресс оказал давление на президента РФ Владимира Путина, если главе Белого дома Дональду Трампу не удастся заключить соглашение.

В интервью Bloomberg Зеленский заявил, что администрация Трампа хочет добиться урегулирования украинского конфликта в максимально сжатые сроки и рассчитывает выйти на мирное соглашение уже к январю. При этом глава киевского режима дал понять, что форсирование переговорного процесса сопряжено с серьезными издержками.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.