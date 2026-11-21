Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступают за традиционные цивилизационные ценности, противопоставляя их политике открытых границ и попустительству в отношении преступности. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что к традиционным ценностям относятся вера, семья, суверенитет, надежные границы, закон и порядок. В публикации в соцсети X* Дмитриев раскритиковал «деструктивную, антирелигиозную woke-идеологию», против которой также выступают Путин и Трамп.

Отстаивание этих принципов лидерами двух стран в противовес перечисленным явлениям Дмитриев назвал «битвой света и тьмы».

Ранее глава РФПИ заявил, что лидеры России и США выступают за мирное урегулирование украинского конфликта.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.