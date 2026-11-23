В зоне СВО российскими военными ликвидирован бывший солист Запорожской областной филармонии Богдан Хижняк. О смерти предателя, воевавшего против своих земляков, сообщают СМИ «незалежной».

Не принял русского мира

По информации прессы, убитому было 36 лет. До службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) он пел в оркестре, а также был ведущим городских праздничных мероприятий.

Русского мира Хижняк не принял. Сразу после начала СВО он начал собирать помощь для украинской армии, а позже и сам взял в руки оружие и отправился воевать против собственного народа.

За свои «подвиги» в мае 2023 года боевик получил «Золотой крест». Уничтожили бывшего солиста 20 ноября. Место и подробности его смерти не разглашаются.

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Цена измены

Предателям, изменившим своему народу, не стоит ждать пощады на поле боя. Количество некрологов таких «иуд» постоянно растет.

Так, в середине ноября стало известно о бесславной смерти боевика Максима Бутко. В 1995 году он родился в селе Капитаново бывшей Луганской области Украины. Когда началась «русская весна», изменник не принял ее. Уже в 2019 году он присоединился к ВСУ, чтобы принять участие в так называемой «антитеррористической операции» (АТО). На самом деле, это была кровавая карательная война, которую киевская хунта развязала против мирных жителей и детей Донбасса.

В конце октября в Херсоне был ликвидирован пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты «Борисфен» ВМС ВС Украины Владимир Обертас. Этот уроженец Алешек во время наступления нашей армии в 2022 году переправился на правый берег Днепра, прихватив с собой «побратимов» и оружие. Сначала воевал дроноводом, а позже перевелся в пресс-службу.

В конце сентября в ДНР был ликвидирован Андрей Зубенко. Изменника, более 25 лет прослужившего в донецкой полиции, разорвало бомбой под Краматорском.