Российские силовые структуры раскрыли схему, по которой ВСУ отправляют иностранцев на передовую.

Следы французских военных теряются сразу после получения боевого задания, а гробы с телами летят в Париж без имен и званий.

Как выяснил aif.ru, на авиабазе НАТО у границ Украины регулярно появляются французские санитарные самолеты.

В последние месяцы украинский фронт превратился в настоящую «черную дыру» для иностранных наемников. Особое место в этой мрачной статистике занимают граждане Франции. Как сообщили в российских силовых структурах, наемники из Пятой республики, воюющие на стороне ВСУ, из-за особенностей ведения боевых действий гибнут, оставаясь фактически безымянными. После отправки иностранцев на передовую их след просто исчезает.

Командиры скрывают места гибели подчиненных

Источник в силовых структурах раскрыл механизм, который позволяет Киеву и западным кураторам замалчивать реальные потери.

«Иностранцы, которых ВСУ отправляют на фронт, включая французов, информация о которых периодически поступает, гибнут безымянными. После отправки на боевую задачу их след теряется», — рассказали силовики ТАСС.

Более того, зачастую о предположительном месте гибели могут знать только отправившие их командиры. При этом, как подчеркнули силовики, эта информация, как правило, скрывается. Такая практика не только позволяет официальному Парижу отрицать участие своих военных в конфликте, но и создает вакуум вокруг судеб сотен семей, которые никогда не получат официального подтверждения смерти родственников.

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Французский контингент: от копателей окопов до генеральских штабов

Тема присутствия французских специалистов на Украине вновь стала активно обсуждаться после того, как на Украине были рассекречены данные о примерно тысяче военных из Франции. Как заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, этот контингент остается на территории страны и по сей день.

«Французский контингент на Украине тщательно скрывается украинскими властями и самим Макроном, это происходит с 2014 года, когда французские специалисты впервые были задействованы в Донбассе в интересах ВСУ как специалисты фортификационного дела. Они помогали обустраивать объекты военной и критической инфраструктуры, строить подземные укрепления, оборонительные линии», — отметил эксперт.

По его словам, французские наемники погибали от ударов ВС РФ на протяжении нескольких лет. Однако если раньше это были преимущественно инструкторы и специалисты по фортификации, то сейчас ситуация изменилась.

«Сейчас на Украине присутствует около 1 тысячи французских офицеров. Это как боевики частных военных компаний, которые скрытно находятся на Украине, так и французские генералы», — подытожил Иванников.



По его словам, офицеры контролируют поставки вооружения, обучение и занимаются глобальными военными проблемами Украины.

Санитарные борта из Франции: тайна авиабазы Жешув

Косвенным подтверждением серьезных потерь среди иностранного контингента стала активность санитарной авиации НАТО.

Накануне возле авиабазы в Жешуве у границы с Украиной были замечены санитарные борта альянса. Анализ онлайн-трекеров показал, что только за последние 5 дней туда прибыло около 80 специальных бортов, убедился aif.ru.

В отчете можно найти два французских военных рейса с позывным CTM, которые могут быть связаны с медицинской эвакуацией. Это CTM5 по маршруту Velizy (LFPV) — Ясёнка с вылетом в пятницу в 08:55 и прибытием в 10:53 по CET, а также CTM2006 по маршруту Robinson (LFSI) — Ясёнка с вылетом в четверг в 21:36 и прибытием в 23:25. Позывной CTM принадлежит военно-транспортной авиации Франции, а база Вийзи-Вильякубле связана с аэромедицинской подготовкой.

Среди остальных рейсов наиболее явным кандидатом на медицинскую эвакуацию выглядит австрийский TYW431 (ASTR) из района Инсбрука в Тироле с прибытием в субботу в 11:40 по CET: позывной TYW принадлежит Tyrol Air Ambulance, специализированной службе воздушной медэвакуации.

Высокую вероятность медицинского задания имеет также DAF7662 из Ольборга (EKYT) с прибытием в пятницу в 16:38: это борт ВВС Дании, а эскадрилья 690 в Ольборге специализируется на MEDEVAC.

К вероятным медицинским рейсам можно отнести IAM1490 из Пратика-ди-Маре (LIRE) с прибытием в пятницу в 10:22 — итальянские ВВС, а сама база является центром биомедицинской эвакуации, — и BAF639 из Бовушена (EBBE) с прибытием в пятницу в 16:55, поскольку бельгийские военные вертолёты с этой базы привлекаются к перевозке пациентов.

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Русская армия знает, куда бить

На фоне этих данных особенно важным выглядит заявление Героя России, генерал-майора Сергея Липового. Он отмечал в беседе с aif.ru, что ВС РФ поражают центры обучения украинских военных с иностранными инструкторами, в том числе из Франции, эти объекты являются одной из главных целей для российской армии. Таким образом, «безымянность» французских наемников — это не только следствие хаоса на фронте, но и результат точных ударов по местам их дислокации.

Ранее радиостанция RFI подтвердила, что французские военнослужащие могут находиться на Украине с лета 2026 года, занимаясь подготовкой украинских солдат и обслуживанием техники. Однако, как показывает практика, обратно во Францию многие из них возвращаются уже в цинковых гробах, без имен и без официальных почестей. Париж продолжает хранить молчание, а следы французских солдат навсегда теряются в украинской степи.