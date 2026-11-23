Украинский ВПК может снять с производства крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» для наращивания выпуска крылатых ракет Р-360 «Нептун», созданных в КБ «Луч». Причиной, как сообщают авторы Telegram-канала «Военное обозрение» со ссылкой на западных экспертов, может стать «большая эффективность» этой системы.

Супероружие Зеленского провалилось

FP-5 позиционировались как супероружие Зеленского, а сами ВСУ рассказывали про них много сказок. И про дальность полета в 3 тыс. км, и про боевую часть в тонну, и про прочие данные. Вот только еще на этапе их появления выяснилось, что на деле для Киева собрали откровенную эрзац-ракету — громоздкую, заметную, небыструю и со старым авиационным двигателем внутри. Цель была для наших ПВО крайне простой. Конечно, порой ВСУ удавалось наносить ими уколы нашим войскам, вот только при их числе пусков результат давался крайне редко.

Последним значимым результатом стала атака врага с помощью «Фламинго» по Крымскому мосту. Но, видимо, «суперракета Зеленского» на этом не взлетела, и на Банковой решили перевести предприятия с ее сборки на сборку «Нептуна».

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Доводили до ума всем Западом

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказывает, что «Нептун» — противокорабельная крылатая ракета, созданная на основе советской Х-32. Ее создание велось с 2014 года, однако до подключения к проекту Запада собрать реально эффективную систему не выходило. Но после враг получил достаточно результативный боеприпас. Причем у него появилась и еще одна важная функция — возможность наносить удары по целям на земле.

«Ракеты „Нептун“ уже отработаны украинским ВПК. Они также обладают рядом преимуществ. Например, они хранятся в транспортно-пусковом контейнере. То есть это позволяет перемещать пусковые установки и наносить внезапные удары по различным объектам на территории России. Мы, кстати, старательно поражаем эти пусковые установки. Вот буквально на днях враг лишился еще одной из них», — напоминает собеседник.

Статистика также подтверждает, что враг наращивает удары «Нептунами». Эти боеприпасы стали чаще фигурировать в данных о сбитых Минобороны РФ, кроме того, глава КБ «Луч» накануне в материале для The Wall Street Journal сообщал, что выпуск «Нептунов» насчитывает несколько сотен единиц в год.

Производства просто ликвидировали

Военный эксперт Кнутов полагает, что сокращение производства «Фламинго» вызвано в первую очередь физической ликвидацией мест их производства. «ВС РФ несколько недель атаковали цеха и заводы, где враг вел сборку FP-5. Так что, вероятно, конверсия оставшихся заводов для производства ракет „Нептун“ мера во многом вынужденная, потому что восстанавливать цеха по сборке FP-5 смысла нет. Вспомним историю с комплексом „Сапсан“, который также собирал Киев. Мы в один момент нанесли серию ударов, и после этого весь проект фактически затух. Так и тут может быть подобная ситуация», — завершает эксперт.

В то же время военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин объясняет, что толку от передачи цехов не выйдет. «Ракета FP-5 собиралась наспех, не прошла полного цикла испытаний и была достаточно упрощенной моделью. Ее главная угроза — масштаб пусков. И если бы ВСУ задействовали десятки таких боеприпасов в одной атаке, то единичные ракеты, преодолевшие ПВО, могли бы создать проблемы. Однако в неделю противник производил лишь несколько единиц „Фламинго“. Так что даже если Киев перепрофилирует производства, то темп сборки вряд ли возрастет. Все-таки для массовой сборки нужно организовать производство на высоком и качественном уровне, которого на Украине нет», — резюмирует собеседник.