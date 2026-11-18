Ирландский журналист Чей Боуз иронично отреагировал на заявление Владимира Зеленского.

Поводом для насмешки стали слова главы киевского режима о том, что его проинформируют об итогах предстоящей встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

В соцсети X* Боуз прокомментировал заявление Зеленского и с иронией отметил: «Зеленский ворчит по поводу саммита АТЭС, утверждает, что Уиткофф и Кушнер "проинформируют" его о встречах Трампа».