Жители Украины в конечном итоге признают, что режим Владимира Зеленского проводит против них политику геноцида, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что не сомневается в таком развитии событий.

«У меня никаких нет сомнений, что пройдет какое-то время, и народ Украины скажет со всей однозначностью, что режим Зеленского в отношении украинцев проводил политику геноцида», — сказала официальный представитель ведомства в эфире программы «Русский дозор» на Радио «Комсомольская правда».

Напомним, в апреле секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал главу киевского режима основной причиной геноцида украинского и русского народов. В июле депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, который покинул Украину, обвинил в геноциде территориальные центры комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) за выполнение приказов Зеленского.