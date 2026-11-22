Способность так называемой «коалиции желающих» каким-либо образом оказать влияние на украинский конфликт сильно переоценена, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Во время дискуссии, которую передавал словацкий телеканал TAЗ, министр обратил внимание на недавно выявленный факт, что французские военные уже находятся на территории Украины.

«Думаете, это поспособствовало переговорам? Я думаю, что нет. Другими словами, способность "коалиции желающих" (повлиять на конфликт. – Прим. ред.) переоценена», - сказал Бланар.

Глава МИД рассказал, что Словакия не является членом «коалиции желающих», однако представитель страны присутствует на встречах объединения как наблюдатель. Бланар отметил, что принимаемые по итогам встреч членов «коалиции желающих» решения большей частью дублируют уже принятые ЕС, а значит не несут дополнительной ценности, считает министр.

Ранее радиостанция RFI, сославшись на источники, сообщила, что как минимум с лета текущего года французские военные негласно находятся на Украине, где тренируют украинских солдат и обслуживают боевую технику. Министр-делегат при министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо подтвердила, что военнослужащие Франции на украинской территории присутствуют, но якобы не принимают участие в боях на стороне Киева. Они занимаются подготовкой украинских солдат и ремонтом техники на Украине, числятся в штате миссии, действующей при дипломатическом представительстве республики, сказала она.

Напомним, по данным источников, президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров, которые собрались на встрече «коалиции желающих» в Берлине со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заключить соглашение с Россией.