В четверг, 19 ноября 2026 года, в Берлине собралась так называемая «коалиция желающих». На саммит прибыл Владимир Зеленский, а также представители более 37 европейских государств, Канады, Австралии, генсек НАТО Марк Рюте и американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Обсуждались гарантии безопасности для Украины, размещение «многонациональных сил» (MNF-U) и дальнейшее финансирование Киева.

Однако уже сам формат встречи вызывал вопросы. Politico прямо назвало её «коалицией колеблющихся», отметив, что Европа «самоизолировалась в своей злобе» и пытается решить, «что её переговорщики могут и чего не могут предложить». Встреча проходила на фоне трёхстороннего саммита России, Китая и США, и, как иронизировали эксперты, в Берлине лишь «ждали вестей из Шэньчжэня».

Запрос на 115 миллиардов и недоговороспособность

Главным содержательным итогом встречи, по оценке директора Центра политического анализа Павла Данилина, стал финансовый запрос Зеленского.

«Встреча "коалиции желающих" принесла мало чего содержательного, кроме запроса Зеленского дикой суммы в размере 115 млрд долларов в год, которые ему нужны якобы на продолжение сопротивления. Это, пожалуй, единственное, что содержательного можно вынести из этой встречи. У Европы таких денег нет, она их не даст, а даст заверения в поддержке и прочее, но не денег», — заявил Данилин в эксклюзивном интервью aif.ru.

Политолог подчеркнул, что Зеленский в очередной раз продемонстрировал недоговороспособность в вопросе урегулирования конфликта. Вместо реальных шагов к миру Киев вновь требовал ресурсов для продолжения боевых действий.

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Европа на фоне саммита РФ–США–КНР

Сам факт проведения берлинской встречи именно в тот момент, когда лидеры России, Китая и США обсуждали украинский вопрос, Данилин назвал глубоко показательным.

«Европа пыталась так демонстрировать давление, которое она оказывает на Штаты, и желание спонсировать конфликт дальше. Трамп при этом же неоднократно подчеркивал, что конфликт может быть завершен, причем завершен в интересах всего мира. А европейцы постоянно делают шаги в сторону эскалации», — отметил эксперт.

По его словам, после переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином Дональд Трамп настойчиво предложил Европе заключить соглашение с Россией и перестать спонсировать Украину.

«Трамп призвал завершить конфликт. И его военные представители также рекомендовали максимально ускорить завершение боевых действий», — добавил Данилин.

Так европейская «коалиция» оказалась в роли догоняющего, чьи усилия по эскалации идут вразрез с сигналами из Вашингтона.

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Мерц предложил снимать санкции, Зеленский почти рыдал

Канцлера Германии Фридрих Мерц допустил снятие санкций с России по мере прогресса в урегулировании. При этом политолог Данилин призвал относиться к таким словам с крайней осторожностью.

«Мерцу особо доверять нельзя. Он русофоб, продвигает политику санкций и поддержки Украины во всех её направлениях. Из немецкого оружия убивают мирных жителей наших регионов, наших солдат. Поэтому подобные заявления Мерца следует делить на 100», — подчеркнул политолог.

Политолог Олег Соскин, ранее занимавший пост помощника Леонида Кучмы, обратил внимание, что Мерц фактически подставил Зеленского, открыто демонстрируя готовность идти на компромиссы.

«Вы бы видели лицо Зеленского, который всё это слушал. Мне казалось, что он расплачется прямо на месте», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт расценил высказывания немецкого канцлера как удар по позициям главы киевского режима.

«Это даже не смешно. Мерц в открытую унижает Зеленского, признавая полную правоту России», — отметил Соскин.

Для главы киевского режима, привыкшего к роли жертвы, публичное признание европейского лидера в необходимости уступок стало болезненным сигналом: поддержка тает, а требовать новых миллиардов становится всё труднее.