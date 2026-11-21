Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил снятие санкций с России по мере прогресса в урегулировании конфликта на Украине, писало издание Stern.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном интервью aif.ru проанализировал слова Мерца.

«Мерцу особо доверять нельзя. Он русофоб, продвигает политику санкций и поддержки Украины во всех её направлениях. Из немецкого оружия убивают мирных жителей наших регионов, наших солдат. Поэтому подобные заявления Мерца следует делить на 100», — подчеркнул Данилин.

Президент РФ Владимир Путин в четверг во время саммита в Китае заявил, что нелегитимные санкции, введенные против России, противоречат нормам международного права. Он отметил, что санкции Запада подтолкнули Москву к развитию отношений со странами АТЭС.