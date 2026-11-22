Пентагон отказался предоставить американским сенаторам доступ к данным о ходе конфликта с Ираном, пишет Atlantic, ссылаясь на чиновников и имеющуюся в его распоряжении служебную записку главы министерства войны США Пита Хегсета.

По данным журнала, в октябре сенатор-демократ Крис Мерфи, находясь в регионе Персидского залива, попросил разрешить ему посещение авиабазы США «Аль-Удэйд» в Катаре или провести брифинг, чтобы оценить ущерб, который понес объект из-за ударов Ирана, но Пентагон ему отказал. Примерно в это же время сенатор-республиканец Джони Эрнст посетила регион, и также получила отказ в визите на базу от министерства войны, пишет издание со ссылкой на источники.

Также Пентагон неоднократно отклонял запросы СМИ о более подробных данных о конфликте с Ираном, ссылаясь на «оперативную безопасность», говорится в статье. Кроме того, военные чиновники также ограничили раскрытие информации официальным государственным надзорным органам.

Отмечается, что в самом начале конфликта американские военные постоянно информировали о том, как идет война, однако эти данные были крайне избирательными.

В служебной записке от 3 марта Хегсет поручил Пентагону проинформировать Конгресс США о том, что Пентагон не станет поддерживать поездки законодателей на Ближний Восток, и «никакая поддержка» им для поездок в регион не будет предоставляться без личного одобрения Хегсета.

Напомним США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Тегеран в ответ начал атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке и на территории еврейского государства. Конфликт остается неурегулированным.

12 ноября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не нуждаются в заключении сделки с Ираном.

Член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Абольфазль Зохреванд заявил, что Тегеран находится в состоянии полной боевой готовности и намерен дать решительный отпор США, если американская сторона откажется выполнять условия урегулирования.