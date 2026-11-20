В пятницу министерство обороны США обнародовала очередную партию материалов о неопознанных летающих объектах, в том числе три видеоролика.

По информации Пентагона, рассекреченные видео сняты на Ближнем Востоке в 2020, 2023 и 2026 годах.

В ролике 2020 года небольшой объект пролетает мимо корабля, очертаниями похожего на авианосец.

На видео 2023 года зафиксирован полет НЛО, быстро меняющего направление движения.

В ролике 2026 года несколько небольших объектов двигаются группой.

В сопроводительной записке Пентагона говорится: «Представленные архивные материалы касаются неразрешенных дел, а это означает, что правительство не может сделать окончательный вывод о природе наблюдаемых явлений».

Ранее стало известно, что возле военной базы на Аляске заметили гигантский НЛО со щупальцами.