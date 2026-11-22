Хаким Джеффрис, которого демократы выдвинули на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, выступил с требованием отстранить от должности главу Пентагона Пита Хегсета, пишет The New York Times.

«Хегсета следует подвергнуть импичменту, если Дональд Трамп не отправит его в отставку. Хегсет превысил свои полномочия и навредил национальным интересам Америки», - заявил Джеффрис, отвечая на вопрос о планах демократов запустить процедуру импичмента министра обороны после того, как контроль над Конгрессом перейдёт к их партии.

Ранее сообщалось, что среди демократов в Палате представителей США произошел конфликт после неудачной попытки продвинуть инициативу об импичменте Хегсета.