В Очаково-Матвеевском на Большой Очаковской улице открылся новый корпус школы № 2025, который сможет принять тысячу учащихся. В церемонии открытия принял участие мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил внешний вид здания, а также способ его строительства.

«Фасад напоминает детскую игру-лабиринт: декоративные шары на фоне длинных полос стекла. Признаюсь, такие фасады мне нравятся больше строгих: школа не должна выглядеть как учреждение. Корпус построили всего за 16 месяцев. Помогла технология, в которой сочетаются сборный и монолитный железобетон», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Четырехэтажное здание площадью 17,7 тысячи квадратных метров построили по индивидуальному проекту. При планировке предусмотрели блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входными группами и вестибюлями. Это решение поможет разделить потоки учащихся разных возрастов.

Для отделки интерьеров применялись износостойкие материалы, которые соответствуют требованиям безопасности и при этом являются долговечными, удобными в эксплуатации и подходят для регулярной влажной уборки. Безопасность школьников будет обеспечивать комплекс видеонаблюдения и других современных систем.

Занятия будут проходить в универсальных и специализированных учебных кабинетах, спортивных залах и разнообразных мастерских. Использовать как зрительный зал, лекторий и рекреацию можно будет многофункциональное пространство, к которому примыкает современная медиатека с читальным залом. Также предусмотрены просторный обеденный зал и медицинский блок.

На прилегающей к зданию территории обустроили универсальную площадку для мини-футбола и баскетбола, волейбольную площадку, круговую беговую дорожку протяженностью 200 метров и площадки для подвижных игр. Около школы также есть место для отдыха, где расположены скамейки и столы.

Новый корпус принял первых учеников 23 ноября.

«Это один из 60 объектов образования, которые Москва открывает в 2026 году. Для меня за этой цифрой не строчка отчета, а дети, которые идут в школу с желанием. Поздравляю учителей и ребят с новосельем», — подчеркнул Сергей Собянин.