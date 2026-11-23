В Москве завершилась реставрация дачи А.А. Левенсона, которая признана памятником архитектуры федерального значения, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

«В Ново-Переделкине завершили реставрацию дачи Левенсона — уникального деревянного дома, построенного по проекту русского архитектора Федора Шехтеля в 1900 году», — написал мэр в своём канале на платформе «Макс».

Речь идёт о единственном сохранившемся деревянном здании, созданном им. Дача, расположенная в Чоботовском проезде в районе Ново-Переделкино, представляет собой сказочную «избу-теремок».

Собянин обратил внимание на то, что усадьба, спроектированная Шехтелем, стала отправной точкой для национально-романтического стиля в российской архитектуре и ярким примером деревянного модерна. Её возвели для известного московского книгопечатника, владельца типографии в Трёхпрудном переулке Александра Левенсона.

Он стремился к созданию уютной летней резиденции в посёлке Чоботы на высоком правом берегу реки Сетуни. С этого места открывался великолепный вид на окружающие пейзажи. Левенсон выбрал Шехтеля в качестве автора проекта, поскольку тот уже был известен другими постройками в Москве и её окрестностях.

При создании дачи архитектор учёл как традиции древнерусского зодчества, так и изящные линии модерна. Эти концепции впоследствии стали основой для его знаменитых проектов, среди которых выделяется здание Ярославского вокзала, расположенное на Комсомольской площади в Москве.

За свою более чем вековую историю дача Левенсона сменила множество владельцев. Дом служил и коммунальным жильем, и административным зданием. В 1990-е годы его частично восстановили. При этом, поскольку объект в некоторой степени утратил свою первоначальную красоту, ему потребовалась новая реставрация.

Специалисты восстановили деревянные стены, заменили паклю в срубе и привели в порядок кирпичный цоколь. Уникальные фасады с деревянными брусьями вновь привлекают внимание резными наличниками, фризами и панорамными окнами с декоративной расстекловкой.

Мастера также тщательно воссоздали оригинальную полихромную роспись и вернули к жизни мифическую птицу Сирин на шпиле двухъярусной башенки над главным входом. Кроме того, в доме действует музей, посвященный творчеству Шехтеля. Экспозицию дополнили предметы исторической мебели, созданные во времена постройки здания.

Территория вокруг терема также претерпела изменения. Появилась парадная зона, были проложены красивые прогулочные дорожки и созданы уютные места для отдыха. Реставрация проводилась за счет частных средств в соответствии с проектом, получившим одобрение департаментом культурного наследия Москвы.

Собянин подчеркнул, что благодаря кропотливой работе столичных мастеров удалось сохранить шедевр деревянного зодчества. Мэр добавил, что дом архитектора Шехтеля будет новой точкой притяжения для жителей и гостей города.

Напомним, ранее Сергей Собянин рассказал о ходе реставрационных работ на ВДНХ. Речь идёт о фасадах павильона №62 «Охрана природы», построенного в 1954 году. Мэр уточнил, речь идёт об объекте культурного наследия федерального значения. Он также сообщил, что

специалисты уже отреставрировали декоративную мозаику из смальты с советской символикой, а затем занялись воссозданием утраченных барельефов, которые находились на фасадах боковых крыльев павильона.