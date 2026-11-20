Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении реставрации кафедрального собора Богоявления Господня в Елохове, который построили в 1845 году.

«Мы закончили большую реставрацию в Елоховском соборе. Это один из самых знаменитых и старейших храмов столицы, объект культурного наследия федерального значения», — написал градоначальник в Max.

Сергей Собянин отметил, что полноценную научную реставрацию фасадов храма провели впервые. На это потребовалось около двух лет. Всем куполам вернули исторический облик. Для этой цели специалисты использовали технологию обшивки шашками из листовой меди с последующим золочением сусальным золотом.

Кроме того, по словам Сергея Собянина, специалисты отреставрировали главное украшение колокольни — позолоченные часы, расчистили белокаменные элементы от штукатурного покрытия и мозаичные панно. При этом в мастерских отреставрировали деревянные двери с витражами.

«Кровлю покрыли листовой сталью, усилили стропильную систему, заменили обрешетку», — добавил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о крупнейшей в мире программе реставрации памятников.