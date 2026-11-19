В ТиНАО началось строительство левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Ракитки» и «Десна» южного участка Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

Южный участок Троицкой линии длиной 16,9 километра пройдет вдоль Калужского шоссе. Здесь откроются шесть новых станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Благодаря этим транспортным хабам на Калужском, Новомихайловском и Филимонковском шоссе станет на 10 процентов свободнее.

При этом, по словам Собянина, доступ к метро получат более 450 тысяч москвичей, которые живут или работают в Троицке, Ватутинках и других близлежащих поселениях.

«Благодаря продлению линии до Троицка сотни тысяч жителей и работников ТиНАО получат удобные станции метро в транспортной доступности, а время в пути до БКЛ для них сократится почти в два раза», — написал мэр Москвы.

Тоннель между станциями «Ракитки» и «Десна» проложит тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Василиса», который Собянин назвал одним из ветеранов московского метрополитена. Длина тоннеля составит 2,56 км, диаметр — шесть метров, максимальная глубина — 39 метров. Завершить работы планируется в 2027 году.

ТПМК «Василиса» начал строительство уже четвертого тоннеля метро на южном участке Троицкой линии. В июле ТПМК «Ольга» завершил проходку левого перегонного тоннеля «Новомосковская» — «Сосенки», и сейчас с помощью ТПМК «Татьяна» ведутся работы над сооружением правого тоннеля между этими станциями.

Одновременно с этим ТПМК «Натали» прокладывает тоннель между будущими станциями «Кедровая» и «Ватутинки».

После завершения строительства южного участка Троицкая линия метро пройдет от станции «ЗИЛ» МЦК в Даниловском районе до Троицка и станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.