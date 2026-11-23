В Москве начнут строительство и реконструкцию дорожной сети на границе Бутырского района и Марьиной Рощи. Общая протяженность новых участков составит почти три километра. О планах сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Работы разделят на несколько этапов. На первом возведут Проектируемый проезд № 1051 длиной около километра. Дорога с двумя полосами движения в каждом направлении соединит улицы Добролюбова и Веткина с Огородным проездом. Кроме того, до Складочной улицы проложат однополосный участок Проектируемого проезда № 923.

Затем вдоль путей МЦД-2 появится Проектируемый проезд № 1922. Его северную часть состыкуют с Проектируемым проездом № 767, а южную — с продленным проездом № 7613. На пересечении организуют круговое движение.

Также реконструируют Проектируемый проезд № 2025 в районе платформы Савеловская МЦД-4. Там обустроят разворотное кольцо и съезд на улицу Двинцев. В перспективе дорогу соединят с Новодмитровской улицей, что позволит удобнее добираться до станции метро «Савеловская» и одноименной платформы МЦД.

«Завершить строительство планируется в 2027 году. С открытием новых дорог появятся альтернативные маршруты у автомобилистов и пассажиров наземного городского транспорта», — отметил мэр Москвы.

Ранее на северо-востоке столицы уже открыли тоннель под путями МЦД-4, связавший Складочную улицу с улицей Двинцев, а также дорогу под путями МЦД-2 между улицами Добролюбова и Складочной.