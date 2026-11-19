В 2026 году в пяти районах Восточного административного округа Москвы провели комплексное благоустройство жилых кварталов. В Вешняках, Перове, Новокосине, Новогирееве и Косино-Ухтомском оборудовали детские и спортивные площадки, обустроили места для отдыха и обновили пешеходную инфраструктуру. О результатах работ сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Дивный лес», «Теремок» и «Наукоград» в Вешняках

В Вешняках благоустроили два квартала. Первый расположен между Вешняковской улицей, аллеей Жемчуговой и улицей Юности. С учетом расположенных поблизости школ и детских учреждений здесь сделали акцент на детских игровых пространствах.

Для малышей установили невысокие горки, качалки и песочницы из экологичных материалов. Для детей постарше оборудовали лабиринты, канатные конструкции и игровые городки. Одним из центральных объектов стал комплекс «Наукоград», выполненный в форме кристаллической решетки, повторяющей строение молекул.

В квартале также создали спортивную зону с площадками для мини-футбола, баскетбола и стритбола, а также силовыми тренажерами. Для отдыха установили качели и скамейки, кроме того, оборудовали пространства для работы на открытом воздухе.

Второй обновленный квартал находится между улицами Молдагуловой, Юности и Снайперской, рядом со школой № 1512, детским садом и лесопарком «Кусково».

Здесь появились игровые площадки с названиями «Дивный лес», «Теремок», «Море», «Солнечная поляна» и «Лукоморье». Среди конструкций — корабль с горками и веревочными лазами, карусели и качалки с изображениями морских обитателей, а также игровой комплекс в форме облака. Многие элементы изготовили из натурального дерева.

Для занятий спортом обустроили волейбольную и многофункциональную площадки, а также зону воркаута. В местах отдыха установили качели и шезлонги. Территорию озеленили: высадили кудрявые клены, яблони и другие растения.

Природные мотивы и активный отдых в Перове

В Перове работы провели в двух кварталах. Первый расположен между улицами Металлургов, Новогиреевской, Федеративным проспектом и 11-м проспектом Новогиреева.

При оформлении детских пространств использовали природные мотивы. Здесь оборудовали пять игровых зон с различными малыми архитектурными формами. В частности, установили корабль со штурвалом, мачтой, мостиками и горками.

Также обновили хоккейную коробку, рядом с ней разместили теплую раздевалку и столы для настольного тенниса. Для занятий фитнесом установили силовые тренажеры и оборудование для аэробных нагрузок.

Помимо этого, отремонтировали проезды и тротуары, проложили пешеходные дорожки между участками квартала, обновили освещение. В местах отдыха установили скамейки, разбили газоны и высадили деревья.

Второй проект реализовали на территории между 1-й Владимирской улицей, улицей Плеханова, 4-м проездом Перова Поля и шоссе Энтузиастов. Для детей оборудовали игровые городки, песочный дворик, установили качели и батуты. Любители спорта получили возможность заниматься на тренажерах, играть в мини-футбол, баскетбол и настольный теннис. Рядом обустроили теплую раздевалку и трибуну с навесом.

В зонах спокойного отдыха появились скамейки и качели под навесами, а также площадка для игры в шахматы. Кроме того, разбили цветники с многолетними растениями. Для владельцев собак оборудовали площадку с тренировочными снарядами и скамейками. На территории квартала также появилась голубятня.

Лунные станции и серебристая ракета в Новокосине

В Новокосине благоустроили квартал между Суздальской и Новокосинской улицами. Для каждого двора подобрали отдельное оформление.

На одной из площадок установили оборудование в экостиле, батуты и качели-гнезда. Другие игровые пространства посвятили космической тематике: там появились лунные станции с иллюминаторами и горками, конструкция в виде орбиты с качелями и лазами, а также серебристая ракета с тоннелями и спусками.

Для занятий спортом оборудовали многофункциональные площадки для баскетбола и волейбола, зоны воркаута и столы для настольного тенниса. В местах отдыха под деревьями установили скамейки и качели с навесами.

Спортивный кластер с трибунами в Новогирееве

В Новогирееве обновили квартал между Мартеновской улицей, Зеленым проспектом и 6-м проспектом Новогиреева. Здесь привели в порядок детские площадки и установили игровые комплексы для разных возрастных групп.

Одно из основных изменений коснулось двора у дома 50 на Зеленом проспекте. Там появилась универсальная спортивная площадка с трибунами для зрителей. Рядом разместили фитнес-зону с силовыми тренажерами и турниками, а также столы для настольного тенниса.

На детской площадке установили большую ракету с винтовой горкой и канатными лазами. Подняться на конструкцию можно по веревочному маршруту. Поблизости оборудовали качели и батуты. Для отдыха предусмотрели скамейки в тени деревьев и качели.

Футбольное поле для зимних игр и детские городки в Косино-Ухтомском

В районе Косино-Ухтомский благоустройство охватило семь дворов на территории между улицами Летчика Павлова, Дмитриевского, Лухмановской и Святоозерской.

Для детей разных возрастов установили игровые городки: для малышей предусмотрели карусели и качели, для ребят постарше — более сложные конструкции. Любители спорта получили площадки для воркаута и футбольное поле с искусственным покрытием, которое позволяет играть и в зимнее время.

По словам Сергея Собянина, проведенные работы сделали пять районов востока Москвы более комфортными для жителей.

Информация о проектах по развитию столицы, в том числе в сфере благоустройства, представлена в специальном разделе портала mos.ru. Там также можно узнать о городских инициативах в области транспорта, промышленности, здравоохранения, образования, спорта и строительства.