Культурные мероприятия, спортивные занятия, экскурсии и развлечения для всей семьи ждут москвичей и гостей столицы в рамках нового сезона проекта «Зима в Москве». Он стартует 1 декабря, главная его тема - «Тепло большого города».

В новом зимнем сезоне пройдет фестиваль «Усадьбы Москвы». Для участников в исторических имениях проведут лекции, творческие встречи с культурными деятелями, а участники игры-исследования «Москва усадебная» смогут посетить 18 усадеб и получить призы.

На Кузнецком Мосту для гостей будет работать ретропоезд «Московский экспресс» с культурной и гастрономической программой. На Манежной площади они смогут сделать фото в историческом образе и принять участие в интерактивных постановках. В Музее-усадьбе Л.Н. Толстого в Хамовниках представят отдельную программу, приуроченную к 200-летию со дня рождения классика.

В концертном зале «Зарядье» 3-31 декабря пройдет зимний фестиваль с академической музыкой, оперными, этническими и джазовыми выступлениями.

В Большом московском цирке с 12 декабря по 31 января зрители смогут увидеть шоу «Лепота», в основе которого — русская народная сказка о девушке Усладе.

С 25 декабря по 7 января на ВДНХ пройдет фестиваль «Заповедный сувенир», а в отдельные дни проведут программу «Звездные каникулы» со скоморохами и фокусниками.

До 28 февраля 2027 года москвичи и гости города смогут посмотреть мультимедийное представление «Россия — семья семей» на «Матрешке Москвы» в парке «Зарядье». В нем расскажут об истории, культуре народов России, достижениях ее жителей и семейных ценностях.

На площадках традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» в разных округах столицы 11 декабря-10 января пройдут концерты, театральные постановки и мастер-классы.

Более подробно узнать о мероприятиях проекта «Зима в Москве» и выбрать площадки можно на сайте.

Ранее сообщалось, что в рамках сезона «Зима в Москве» предприниматели снова смогут заявить о себе широкой аудитории с помощью спецпроекта «Время возможностей». Через бесплатные мероприятия, скидки и акции на собственных площадках они смогут привлечь клиентов, а Москва поможет бизнесу с продвижением.

Напомним, 5 декабря в «Лужниках» пройдет мультфестиваль на катке. Гостей ждут мастер-класс фигуристки Алины Загитовой, герои «Союзмультфильма», спортивные конкурсы, эстафеты, выступления артистов, аквагрим и фотозоны.