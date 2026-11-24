Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» начнется в Москве 1 декабря 2026 года. Занятия бесплатные, но нужна предварительная регистрация на сайте проекта. Тренировки пройдут на площадках во дворах, парках и на городских спортивных объектах по восьми направлениям. Сезон входит в программу «Зима в Москве».

Кратко

Старт: 1 декабря 2026 года.

1 декабря 2026 года. Масштаб : больше 110 площадок и свыше 16,5 тысячи тренировок.

: больше 110 площадок и свыше 16,5 тысячи тренировок. Направления (восемь): катание на коньках, беговые лыжи, фитнес, бег, зумба, йога, танцевальный фитнес и растяжка.

(восемь): катание на коньках, беговые лыжи, фитнес, бег, зумба, йога, танцевальный фитнес и растяжка. Новинка сезона : бег в «Лужниках», три тренировки в неделю.

: бег в «Лужниках», три тренировки в неделю. Возраст : на коньках занимаются с 10 лет, на зумбе, йоге, танцевальном фитнесе и растяжке с 16 лет.

: на коньках занимаются с 10 лет, на зумбе, йоге, танцевальном фитнесе и растяжке с 16 лет. Лыжи : с января 2027 года, если на трассах установится устойчивый снежный покров.

: с января 2027 года, если на трассах установится устойчивый снежный покров. Запись: на сайте проекта moysportrayon.sport.mos.ru. Выберите площадку, дату и время.

Какие тренировки проходят в зимнем сезоне «Мой спортивный район»?

Направление Где Когда и как часто Условия Катание на коньках более 70 площадок: «Лужники», «Сокольники», «Останкино», «Северное Тушино», сад имени Баумана, стадион «Авангард», дворы от 2 до 4 раз в день, кроме понедельника; по будням в основном вечером, в выходные днем и вечером с 10 лет; на части площадок старт могут отложить до устойчивых морозов Бег «Лужники» 3 раза в неделю новинка зимнего сезона Уличный фитнес открытые площадки в разных районах 2 раза в неделю нагрузку подбирают с учетом температуры Беговые лыжи городские парки 3 раза в неделю с января 2027 года, при устойчивом снеге; обучают классическому и коньковому ходу Зумба, йога, танцевальный фитнес, растяжка павильон № 27 «Физкультура и спорт» на ВДНХ; районный центр «Место встречи „София“» (Сиреневый бульвар, д. 31) от 1 до 2 раз в день, кроме пятницы и воскресенья с 16 лет; подготовка не нужна

Точные адреса площадок, дни и время зависят от района. Их показывает расписание на сайте проекта.

Как записаться на бесплатную тренировку?

Участие бесплатное, но допуск на занятие возможен только после регистрации. Лимит мест нужен, чтобы тренер мог работать с группой.

Откройте сайт проекта: moysportrayon.sport.mos.ru.

Выберите направление и ближайшую площадку.

Выберите дату и время тренировки.

Завершите регистрацию и сохраните подтверждение.

Приходите за 5–10 минут до начала в спортивной одежде и обуви по погоде.

Что выбрать: коньки, бег, лыжи или зал?

Ваша ситуация Подходящий вариант Никогда не стояли на коньках Каток в «Лужниках»: участников делят на группы по уровню подготовки Хотите готовиться к весенним стартам Бег в «Лужниках», 3 раза в неделю Не хотите тренироваться на морозе Зумба, йога, растяжка или танцевальный фитнес на ВДНХ или в «Софии» (с 16 лет) Любите лыжи Лыжные тренировки с января 2027 года; следите за снегом на трассах Нужна общая физическая подготовка Уличный фитнес, 2 раза в неделю

Когда откроются катки в Москве в 2026 году: даты и часы работы Первый каток сезона, на Северном речном вокзале, открылся 20 ноября 2026 года. Остальные крупные катки в парках и усадьбах открываются с 24 ноября по 5 декабря. Расписание бесплатных тренировок «Мой спортивный район» смотрите на сайте проекта, потому что оно зависит от конкретной площадки. Каток Дата открытия Время работы Парк Северного речного вокзала 20 ноября (уже открыт) вторник—воскресенье: 10:00–15:00, перерыв до 17:00, вечером до 22:00 (вт—чт) или до 23:00 (пт—вс) ВДНХ 24 ноября 11:00–23:00 «Коломенское» (Царская набережная) 27 ноября вторник—воскресенье, 10:30–22:00 Усадьба «Воронцово» 27 ноября будни 10:00–22:00, выходные и праздники до 23:00 «Сад Эрмитаж» 27 ноября ежедневно, 10:00–23:00 «Сокольники» (Фестивальная площадь) 27 ноября уточняйте на сайте парка Парк Горького 4 декабря ежедневно, 10:00–23:00 Кинопарк «Москино» 5 декабря 11:30–21:00

На Северном речном вокзале, ВДНХ и в «Сокольниках» лед искусственный, поэтому каток работает независимо от погоды. Каток в «Воронцово» с естественным покрытием: при температуре выше 0 °C кататься на нем нельзя.

Даты открытия других катков проверяйте в расписании проекта «Мой спортивный район»: на части площадок старт тренировок могут отложить до устойчивых минусовых температур. Свой инвентарь лучше брать с собой, а возможность проката на конкретной площадке уточняйте при записи.

Как безопасно заниматься зимой?

Юрий Сдобников, врач спортивной медицины и эксперт Aif.ru, назвал основные правила зимних тренировок. Его рекомендации касаются разминки, постепенного входа в нагрузку и экипировки.

Как безопасно кататься на коньках?

Главная ошибка любителей, по словам Сдобникова, в том, что они выходят на лед с холодными мышцами сразу после теплого помещения или машины. Врач называет катание на коньках хорошей кардиотренировкой: оно развивает вестибулярный аппарат, мышцы кора и координацию.

Перед катанием нужна суставная разминка на земле в течение 7–10 минут:

вращения стопами, коленями и тазом;

разминка плеч и кистей;

несколько легких приседаний и выпадов.

По словам врача, разминка улучшает приток крови к&am 127e p;nbsp;связкам, делает их эластичнее и «включает» проприоцепцию, то есть способность чувствовать положение тела в пространстве.

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Как начать кататься на беговых лыжах после перерыва?

Сдобников советует входить в сезон постепенно:

первые недели катайтесь спокойно, по равнинному рельефу и в «разговорной» зоне пульса;

увеличивайте объем нагрузки не более чем на 10% в неделю;

укрепляйте мышцы кора и голеностопа;

в начале сезона возьмите хотя бы пару уроков у тренера.

Лыжи часто считают нетравматичными из-за отсутствия ударной нагрузки, но в практике врача много обращений с болями в пояснице и коленях. Причина обычно в слабых мышцах-стабилизаторах и ошибках техники, особенно при коньковом ходе, когда колено при отталкивании заваливается внутрь.

Как заниматься на морозе, чтобы не простудиться?

Для любых уличных занятий врач дает три правила:

Одежда . Одевайтесь в несколько слоев так, чтобы в первые пять минут на улице было слегка прохладно. Перегрев с последующим охлаждением приводит к миозитам и простудам.

. Одевайтесь в несколько слоев так, чтобы в первые пять минут на улице было слегка прохладно. Перегрев с последующим охлаждением приводит к миозитам и простудам. Нагрузка . При температуре ниже −15 °C лучше отказаться от тяжелых ускорений, чтобы не спровоцировать холодовой спазм бронхов.

. При температуре ниже −15 °C лучше отказаться от тяжелых ускорений, чтобы не спровоцировать холодовой спазм бронхов. Питье. На морозе жажда притупляется, а организм теряет влагу с дыханием. На тренировку дольше часа возьмите термос с теплой водой или изотоником.

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Частые вопросы

Нужно ли платить за тренировки?

Нет, занятия в рамках проекта бесплатные. Требуется только предварительная регистрация.

С какого возраста можно участвовать?

На коньках занимаются дети и взрослые с 10 лет. Зумба, йога, танцевальный фитнес и растяжка рассчитаны на участников старше 16 лет. Для бега, фитнеса и лыж ограничения уточняйте в карточке занятия.

Когда начнутся лыжные тренировки?

В январе 2027 года, если на городских трассах сформируется устойчивый снежный покров. Занятия будут три раза в неделю.

Что делать, если тренировку отложили из-за погоды?

Следите за расписанием на сайте проекта: на части катков старт могут сдвинуть до устойчивых минусов.