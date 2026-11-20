В рамках стартующего сезона «Зима в Москве» предприниматели вновь смогут заявить о себе широкой аудитории благодаря спецпроекту «Время возможностей». Инициатива позволяет бизнесу привлекать клиентов через бесплатные мероприятия, скидки и акции на собственных площадках, а город помогает с продвижением.

Летний сезон показал впечатляющие результаты: к проекту присоединились более 2,6 тысячи предпринимателей, подготовивших свыше 5,9 тысячи специальных предложений. Наибольшую активность проявили владельцы магазинов, кафе, ресторанов и предприятий сферы услуг. Участвовали также представители индустрии красоты, культуры, спорта, образования, творчества и гостиничного бизнеса.

Многие предприниматели отмечают приток новых клиентов, рост посещаемости и выручки. Предложения публиковались в туристическом сервисе Russpass, продвигались в популярных геосервисах и освещались в СМИ, а участники получали «Бизнес-бокс» с инструментами для развития дела.

Рестораны «Якитория» участвуют в проекте регулярно — прошлой зимой более чем в 30 заведениях гостей угощали облепиховым чаем. «Участие в сезонных спецпроектах является частью нашей философии — это влияет на узнаваемость и приводит к росту количества постоянных гостей», — подчеркнул директор по развитию правообладателя товарного знака Александр Муратов.

Сеть магазинов Modi разработала акцию: при покупке двух масок для лица третья — в подарок. «Спецпроект дает приток покупателей и помогает быть ближе к нашим клиентам», — отметил директор департамента маркетинга и коммуникаций Максим Кирьянов.

Сеть салонов красоты Familyart предложила скидку на все услуги для новых клиентов, а о сети рассказали телесюжет и реклама на билбордах. Основательница детского центра «Академия маленьких наук» Юлия Воронина проводит мастер-классы и специальные условия на занятия по новогоднему декору — по ее словам, проект помогает формировать сообщество вокруг центра.

Предприниматели могут провести лекции, мастер-классы и промоакции на городских площадках, украсить новогодние ели, разместить информацию о бренде на катках и трассах или организовать собственную бренд-зону. Доступны и другие форматы — участие в арт-павильоне «Сделано в Москве» на Болотной площади, мероприятиях зимнего клуба на Тверском бульваре и сезонных фестивалях. Заявки принимаются на портале «Время возможностей для бизнеса», вопросы можно задать на бесплатных консультациях в МБМ. Участников ждут масштабная информационная поддержка и зимний «Бизнес-бокс».

Поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и стратегии Мэра Москвы. ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает открывать и развивать дело в городе, проводит бесплатные форумы, семинары и тренинги для предпринимателей.