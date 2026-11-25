Гости также могут заглянуть в кабину машиниста и сфотографироваться там. В поезде есть интерактивная карта маршрута «Москва усадебная».
«Усадебный вокзал» на Манежной площади — второй стартовый пункт. Там можно примерить исторические костюмы, отправить открытку через усадебную почту и сделать фото в оформлении старинной газетной полосы.
Как пройти маршрут «Москва усадебная» и получить призы
Маршрут объединяет 18 площадок: исторические усадьбы, музеи и другие культурные пространства Москвы. Чтобы участвовать, нужна маршрутная карта.
Возьмите карту в любой из усадеб-участниц, в «Московском экспрессе» на Кузнецком Мосту или в «Усадебном вокзале» на Манежной площади.
Посещайте экспозиции и мероприятия на площадках маршрута и собирайте отметки.
Наберите отметки минимум на четырёх из 18 точек.
Получите памятный приз. Где именно выдают призы, в исходных данных не указано, это уточняйте на официальной странице фестиваля.
В маршрут входят усадьбы Кусково, Царицыно и Коломенское, Дом Лосева и другие места. Полный список из 18 адресов опубликован организаторами на портале mos.ru.
Какие площадки вошли в фестиваль впервые
Новые участники зимнего сезона 2026–2027 — это места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты:
Площадка
Для кого
Музей К. Г. Паустовского
Любители русской литературы и биографий писателей
Дом-музей Марины Цветаевой
Те, кто хочет узнать историю жизни и творчества поэтессы
Городская усадьба Петра Щукина
Интересующиеся городской застройкой и усадебной культурой Москвы
Дом-музей К. С. Станиславского
Любители театра и истории сценического искусства
Музеи Паустовского, Цветаевой и Станиславского удобно объединить в литературно-театральный маршрут.
Что за программа «Зима в доме Толстых»
«Зима в доме Толстых» — программа Музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Хамовниках о том, как семья писателя встречала зимние праздники, какие у неё были традиции и как проводили досуг. Она приурочена к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будут отмечать в 2028 году. Писатель родился в 1828 году.
В программе:
бесплатные экскурсии;
уличные игры;
театральные постановки;
литературно-поэтические встречи с актёрами театра и кино;
зимний аудиопроменад по саду усадьбы.
Комментарий амбассадора проекта «Усадьбы Москвы» актера Милоша Биковича
Кстати, на протяжении последних двух сезонов амбассадором проекта является актер Милош Бикович. Вот, что он о нем говорил СМИ: «„Усадьбы Москвы“ — это очень хороший современный проект, который объединяет историю, культуру и цифровые технологии. С одной стороны, развлечение, с другой — возможность расширить кругозор и погрузиться в атмосферу прошлого. С удовольствием принял участие в этом фестивале, уверен, у него большое будущее!».
Частые вопросы
Сколько стоит участие в маршруте? В исходных данных стоимость не указана. Часть программ, в том числе экскурсии в Хамовниках, бесплатна. Цены на вход в музеи и условия регистрации смотрите на сайте конкретной площадки.
Нужно ли посещать все 18 площадок? Нет. Для призов достаточно отметок минимум на четырёх точках.
Можно ли начать не с поезда? Да. Карту можно взять и в самой усадьбе.
Где посмотреть актуальную афишу? На портале mos.ru, в разделе проекта «Зима в Москве», и на сайтах музеев-участников.
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