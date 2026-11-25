Восьмой сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» пройдёт с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года на 30 исторических и туристических площадках. Он входит в городской проект «Зима в Москве». Главная новинка сезона — маршрут «Москва усадебная» по 18 адресам. Начать его можно в ретропоезде «Московский экспресс» на Кузнецком Мосту или в павильоне «Усадебный вокзал» на Манежной площади: там выдают маршрутную карту.

Где посмотреть актуальную афишу? На портале mos.ru, в разделе проекта «Зима в Москве», и на сайтах музеев-участников. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Дмитрий Белицкий

Кратко

Даты: с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года, восьмой сезон.

с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года, восьмой сезон. Масштаб: 30 площадок и, по данным организаторов, около 1700 мероприятий: экскурсии, музыкально-поэтические вечера, интеллектуальные игры, встречи с актёрами.

30 площадок и, по данным организаторов, около 1700 мероприятий: экскурсии, музыкально-поэтические вечера, интеллектуальные игры, встречи с актёрами. Маршрут «Москва усадебная»: 18 площадок, среди них Кусково, Царицыно, Коломенское и Дом Лосева.

Открытие проекта «Зима в Москве» на площадке «Московских сезонов» в музее-заповеднике «Коломенское». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Ведяшкин

Маршрутная карта: её выдают в усадьбах, в поезде «Московский экспресс» и в павильоне «Усадебный вокзал».

её выдают в усадьбах, в поезде «Московский экспресс» и в павильоне «Усадебный вокзал». Призы: для получения нужны отметки минимум на четырёх из 18 точек маршрута.

для получения нужны отметки минимум на четырёх из 18 точек маршрута. Новые участники: Музей К. Г. Паустовского, Дом-музей Марины Цветаевой, Городская усадьба Петра Щукина, Дом-музей К. С. Станиславского.

Музей К. Г. Паустовского, Дом-музей Марины Цветаевой, Городская усадьба Петра Щукина, Дом-музей К. С. Станиславского. Отдельная программа: «Зима в доме Толстых» в Хамовниках, в том числе бесплатные экскурсии.

Москва для Марины Цветаевой больше, чем место рождения: город постоянно возвращается в стихах, прозе и воспоминаниях поэта. Фото: Дом-Музей Марины Цветаевой

С чего начать: «Московский экспресс» и «Усадебный вокзал»

Лучше всего начинать маршрут в центре города: там выдают карту и можно познакомиться с темой фестиваля до поездки в усадьбы.

«Московский экспресс» на Кузнецком Мосту — интерактивное пространство в стилистике ретропоезда с тремя тематическими вагонами:

ретрофотоателье с моментальной печатью снимков;

вагон с дегустацией фирменного чая «Москва»;

вагон с иммерсивными представлениями об истории московских усадеб с участием актёров.

Выставка новогодних елей, украшенных по мотивам любимых советских фильмов и мультфильмов на Кузнецком мосту. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Ярослав Чингаев

Гости также могут заглянуть в кабину машиниста и сфотографироваться там. В поезде есть интерактивная карта маршрута «Москва усадебная».

«Усадебный вокзал» на Манежной площади — второй стартовый пункт. Там можно примерить исторические костюмы, отправить открытку через усадебную почту и сделать фото в оформлении старинной газетной полосы.

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Как пройти маршрут «Москва усадебная» и получить призы

Маршрут объединяет 18 площадок: исторические усадьбы, музеи и другие культурные пространства Москвы. Чтобы участвовать, нужна маршрутная карта.

Возьмите карту в любой из усадеб-участниц, в «Московском экспрессе» на Кузнецком Мосту или в «Усадебном вокзале» на Манежной площади. Посещайте экспозиции и мероприятия на площадках маршрута и собирайте отметки. Наберите отметки минимум на четырёх из 18 точек. Получите памятный приз. Где именно выдают призы, в исходных данных не указано, это уточняйте на официальной странице фестиваля.

Рождественский бал в музее-заповеднике «Царицыно». Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Александр Авилов

В маршрут входят усадьбы Кусково, Царицыно и Коломенское, Дом Лосева и другие места. Полный список из 18 адресов опубликован организаторами на портале mos.ru.

Какие площадки вошли в фестиваль впервые

Новые участники зимнего сезона 2026–2027 — это места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты:

Площадка Для кого Музей К. Г. Паустовского Любители русской литературы и биографий писателей Дом-музей Марины Цветаевой Те, кто хочет узнать историю жизни и творчества поэтессы Городская усадьба Петра Щукина Интересующиеся городской застройкой и усадебной культурой Москвы Дом-музей К. С. Станиславского Любители театра и истории сценического искусства

Музеи Паустовского, Цветаевой и Станиславского удобно объединить в литературно-театральный маршрут.

Музей Паустовского в Москве. Фото: Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Киселев

Что за программа «Зима в доме Толстых»

«Зима в доме Толстых» — программа Музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Хамовниках о том, как семья писателя встречала зимние праздники, какие у неё были традиции и как проводили досуг. Она приурочена к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будут отмечать в 2028 году. Писатель родился в 1828 году.

В программе:

бесплатные экскурсии;

уличные игры;

театральные постановки;

литературно-поэтические встречи с актёрами театра и кино;

зимний аудиопроменад по саду усадьбы.

Дом-усадьба Льва Толстого в столичном районе Хамовники после масштабной реставрации. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Ярослав Чингаев

Комментарий амбассадора проекта «Усадьбы Москвы» актера Милоша Биковича

Кстати, на протяжении последних двух сезонов амбассадором проекта является актер Милош Бикович. Вот, что он о нем говорил СМИ: «„Усадьбы Москвы“ — это очень хороший современный проект, который объединяет историю, культуру и цифровые технологии. С одной стороны, развлечение, с другой — возможность расширить кругозор и погрузиться в атмосферу прошлого. С удовольствием принял участие в этом фестивале, уверен, у него большое будущее!».

Актер Милош Бикович на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Мария Лукина

Частые вопросы

Сколько стоит участие в маршруте? В исходных данных стоимость не указана. Часть программ, в том числе экскурсии в Хамовниках, бесплатна. Цены на вход в музеи и условия регистрации смотрите на сайте конкретной площадки.

В исходных данных стоимость не указана. Часть программ, в том числе экскурсии в Хамовниках, бесплатна. Цены на вход в музеи и условия регистрации смотрите на сайте конкретной площадки. Нужно ли посещать все 18 площадок? Нет. Для призов достаточно отметок минимум на четырёх точках.

Нет. Для призов достаточно отметок минимум на четырёх точках. Можно ли начать не с поезда? Да. Карту можно взять и в самой усадьбе.

Да. Карту можно взять и в самой усадьбе. Где посмотреть актуальную афишу? На портале mos.ru, в разделе проекта «Зима в Москве», и на сайтах музеев-участников.