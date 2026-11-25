Яркие мелодии Оффенбаха, Кальмана и короля вальсов Штрауса, спектакли и мюзиклы о графе Монте-Кристо, кошках и героях вестсайдской истории, музыкальный «Бабий бунт» по рассказам Михаила Шолохова. Сервис «Мосбилет» представил специальную театральную подборку для ценителей хореографического искусства, объединившую постановки с чечёткой, канканом, народными плясками и сценической акробатикой. В афишу вошли спектакли ведущих площадок столичного Департамента культуры, билеты на которые уже доступны без сервисных сборов.

Казачий размах и цыганский темперамент в «Русской песне»

Поклонникам народной танцевальной традиции стоит обратить внимание на музыкальный спектакль «Бабий бунт в нашем колхозе», который идёт на сцене театра «Русская песня». В основу сюжета легли рассказ Михаила Шолохова «О Колчаке, крапиве и прочем», а также другие произведения классика, переосмысленные через призму песенно-танцевального фольклора.

Режиссёр-постановщик Нина Чусова воссоздала яркую картину жизни казачьего хутора в послереволюционную эпоху. Зрители увидят зажигательные казачьи пляски, темпераментные цыганские танцы и игровые номера в исполнении артистов ансамбля «Русская песня» и балета «Живая планета». Продолжительность постановки 2 часа 50 минут с одним антрактом. Ближайшие показы запланированы на 10 декабря и 7 февраля.

Горнолыжный канкан и классика оперетты в МАМТ

Любителям европейской танцевальной классики адресована оперетта «Зимний вечер в Шамони» в постановке режиссёра Александра Тителя. Спектакль идёт на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и длится 2 часа 30 минут с одним антрактом.

Музыкальная партитура объединяет знаменитые мелодии Жака Оффенбаха, Имре Кальмана, Франца Легара и Иоганна Штрауса. Артисты исполняют вальсы, чардаш, лирические дуэты и озорные куплеты. Главная хореографическая изюминка — эффектный канкан, который танцовщики исполняют в горнолыжных костюмах, в полном соответствии с атмосферой зимнего курорта.

Путешествие в мир бродвейских хитов в театре «Поколение»

Ценителям джаза, танго и степа рекомендуем спектакль-концерт «Мюзикл на чердаке», который подготовил Московский детский музыкально-драматический театр «Поколение». По сюжету брат и сестра находят старую видеокассету с записями мировых музыкальных хитов и буквально переносятся внутрь происходящего на экране. Герои оказываются в гуще событий легендарных постановок — от «Вестсайдской истории» и «Призрака оперы» до «Кошек» и «Моей прекрасной леди».

Над созданием спектакля работали автор идеи и режиссёр Анастасия Рудикова, музыкальный руководитель Владимир Янковский и хореограф-постановщик Вероника Гагкаева. Постановка продолжительностью 2 часа 20 минут богата номерами с виртуозной чечёткой, джазовыми композициями и страстным танго. Увидеть спектакль можно 31 декабря.

Паркур и бальные танцы в оперетте

Тем, кто ищет на сцене сочетание классической пластики и экстремальной акробатики, советуем посмотреть мюзикл «Монте-Кристо» в Московском театре оперетты. Это первый полностью оригинальный российский мюзикл, созданный по мотивам знаменитого романа Александра Дюма.

Постановка продолжительностью 2 часа 40 минут сочетает драматический вокал с динамичной хореографией. Традиционные бальные танцы здесь соседствуют со сложными акробатическими элементами — артисты выполняют на сцене зрелищные сальто, фляки, винты и трюки из паркура. Ближайшая серия показов пройдёт с 8 по 13 декабря.

Как оформить билеты без комиссии

Приобрести билеты на все спектакли из подборки без наценок и сервисных сборов можно напрямую через городской сервис «Мосбилет». На нём также запущен спецпроект «Новый сезон с «Мосбилетом», где собраны премьерные показы и репертуарные хиты столичных театров.

Для посещения театральных площадок, где действуют правила идентификации зрителей, владельцам стандартной или полной учётной записи на портале mos.ru не придётся вручную заполнять анкеты при покупке. Достаточно выбрать способ подтверждения через Mos ID — фамилия, имя, отчество и реквизиты документа подгрузятся в билет автоматически. Пользователям с упрощённой учётной записью персональные данные необходимо вносить самостоятельно.