5 декабря в «Лужниках» пройдет мультфестиваль на катке. Гостей ждут мастер-класс Алины Загитовой, герои «Союзмультфильма», спортивные конкурсы, эстафеты, выступления артистов, аквагрим и фотозоны.
Кратко
- Дата и время: 5 декабря 2026 года, с 13:00 до 16:00.
- Место: каток Южного спортивного центра в «Лужниках», Москва.
- Регистрация: предварительная регистрация обязательна. Она не гарантирует участия в выбранной активности — необходимо заранее прийти и подтвердить запись.
- Важное правило: при опоздании на 10 и более минут участника не допустят к выбранной активности.
- Участники программы: олимпийская чемпионка Алина Загитова, персонажи «Союзмультфильма», ведущие Сергей Друзьяк и Ева Смирнова, певица Милана Хаметова.
- Дополнительные развлечения: костюмированный праздник, аквагрим, фотозоны и подарки от «Московского спорта» за самые оригинальные образы.
Кто сказал, что мультфильмы можно смотреть только дома перед телевизором? В декабре любимые герои выйдут на лед, чтобы вместе с москвичами устроить настоящий зимний праздник. В «Лужниках» знакомые с детства персонажи станут участниками спортивных игр и конкурсов, а каток превратится в площадку для семейного отдыха.
Программа объединит спорт и творчество. Взрослые и дети смогут провести время вместе, попробовать себя в фигурном катании, поучаствовать в командных состязаниях и увидеть любимых персонажей не на экране, а рядом с собой.
Мультгерои устроят спортивные соревнования
Главными участниками праздника станут персонажи «Союзмультфильма». Вместе с гостями они отправятся в зимнее приключение, в котором не обойдется без веселых игр и командных испытаний.
На катке организуют эстафеты и конкурсы, где можно будет проверить ловкость, скорость и координацию. Участникам предстоит не только продемонстрировать спортивные навыки, но и научиться действовать сообща. Мультгерои станут частью игрового процесса и помогут превратить соревнования в настоящее праздничное приключение.
За ходом программы будут следить ведущие Сергей Друзьяк и Ева Смирнова. Они объявят активности и будут сопровождать гостей на протяжении мероприятия. Финальным музыкальным событием станет выступление Миланы Хаметовой.
Научиться кататься поможет олимпийская чемпионка
Одним из центральных событий фестиваля станет мастер-класс по фигурному катанию от Алины Загитовой — олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы.
Участники смогут познакомиться с основами этого вида спорта, узнать больше о правильной технике и попробовать освоить отдельные элементы на льду. Для начинающих это возможность сделать первые шаги в фигурном катании, а для тех, кто уже уверенно стоит на коньках, — попробовать усовершенствовать свои навыки.
Гости смогут увидеть профессиональную фигуристку в роли наставника и получить рекомендации от спортсменки, которая добилась успеха на крупнейших международных соревнованиях. Такой мастер-класс может стать особенно интересным для детей, которые увлекаются фигурным катанием или только присматриваются к этому виду спорта.
В костюме любимого мультгероя — за подарком
Организаторы предлагают гостям поддержать тематику праздника и прийти на каток в костюмах любимых мультперсонажей. Это может быть образ героя отечественного мультфильма или персонажа, который особенно нравится ребенку.
Самые оригинальные костюмы отметят подарками от «Московского спорта». Поэтому участникам стоит заранее продумать детали образа: необычный наряд поможет не только погрузиться в атмосферу мультфестиваля, но и побороться за приз.
Дополнить костюм можно будет с помощью аквагрима. На специальной площадке гостям предложат праздничный макияж, который поможет перевоплотиться в мультгероя или добавить яркие детали к выбранному образу. Это станет отдельной творческой частью программы для юных посетителей.
Фотозоны, музыка и праздничное оформление
На территории катка оборудуют фотозоны, сцену и подготовят световое оформление. Здесь можно будет сделать памятные снимки с семьей и друзьями, а также сохранить фотографии с зимнего праздника.
Сценическая площадка станет местом проведения выступлений артистов. Музыка и световое оформление дополнят спортивную и развлекательную программу, объединив разные активности в одном пространстве.
Как подготовиться?
Чтобы принять участие в мультфестивале, стоит заранее позаботиться о нескольких вещах:
- Пройти регистрацию. Для участия необходимо предварительно оформить запись на сайте мероприятия.
- Подготовить костюм. Можно выбрать образ любимого мультперсонажа и дополнить его аквагримом уже на площадке.
- Приехать заранее. После прибытия необходимо подтвердить участие в выбранной активности.
- Следить за временем. Опоздание на 10 и более минут означает, что к выбранной активности уже не допустят.
Частые вопросы о мультфестивале в «Лужниках»
- Нужна ли регистрация на мультфестиваль 5 декабря 2026 года?
Да, предварительная регистрация обязательна. Однако она не гарантирует участия в конкретной активности: после прибытия на площадку необходимо подтвердить запись.
- Обязательно ли приходить в костюме мультгероя?
Организаторы предлагают поддержать тематику праздника и прийти в образе любимого персонажа. Самые оригинальные костюмы отметят подарками от «Московского спорта». Дополнить образ можно будет с помощью аквагрима.
- Во сколько начинается и заканчивается фестиваль?
Праздник пройдет 5 декабря 2026 года с 13:00 до 16:00 на катке Южного спортивного центра в «Лужниках».