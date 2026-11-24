5 декабря в «Лужниках» пройдет мультфестиваль на катке. Гостей ждут мастер-класс Алины Загитовой, герои «Союзмультфильма», спортивные конкурсы, эстафеты, выступления артистов, аквагрим и фотозоны.

Кратко

Дата и время: 5 декабря 2026 года, с 13:00 до 16:00.

Место: каток Южного спортивного центра в «Лужниках», Москва.

Регистрация: предварительная регистрация обязательна. Она не гарантирует участия в выбранной активности — необходимо заранее прийти и подтвердить запись.

Важное правило: при опоздании на 10 и более минут участника не допустят к выбранной активности.

Участники программы: олимпийская чемпионка Алина Загитова, персонажи «Союзмультфильма», ведущие Сергей Друзьяк и Ева Смирнова , певица Милана Хаметова.

и , певица Милана Хаметова. Дополнительные развлечения: костюмированный праздник, аквагрим, фотозоны и подарки от «Московского спорта» за самые оригинальные образы.

Кто сказал, что мультфильмы можно смотреть только дома перед телевизором? В декабре любимые герои выйдут на лед, чтобы вместе с москвичами устроить настоящий зимний праздник. В «Лужниках» знакомые с детства персонажи станут участниками спортивных игр и конкурсов, а каток превратится в площадку для семейного отдыха.

Алина Загитова. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Программа объединит спорт и творчество. Взрослые и дети смогут провести время вместе, попробовать себя в фигурном катании, поучаствовать в командных состязаниях и увидеть любимых персонажей не на экране, а рядом с собой.

Мультгерои устроят спортивные соревнования

Главными участниками праздника станут персонажи «Союзмультфильма». Вместе с гостями они отправятся в зимнее приключение, в котором не обойдется без веселых игр и командных испытаний.

На катке организуют эстафеты и конкурсы, где можно будет проверить ловкость, скорость и координацию. Участникам предстоит не только продемонстрировать спортивные навыки, но и научиться действовать сообща. Мультгерои станут частью игрового процесса и помогут превратить соревнования в настоящее праздничное приключение.

За ходом программы будут следить ведущие Сергей Друзьяк и Ева Смирнова. Они объявят активности и будут сопровождать гостей на протяжении мероприятия. Финальным музыкальным событием станет выступление Миланы Хаметовой.

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Научиться кататься поможет олимпийская чемпионка

Одним из центральных событий фестиваля станет мастер-класс по фигурному катанию от Алины Загитовой — олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы.

Участники смогут познакомиться с основами этого вида спорта, узнать больше о правильной технике и попробовать освоить отдельные элементы на льду. Для начинающих это возможность сделать первые шаги в фигурном катании, а для тех, кто уже уверенно стоит на коньках, — попробовать усовершенствовать свои навыки.

Гости смогут увидеть профессиональную фигуристку в роли наставника и получить рекомендации от спортсменки, которая добилась успеха на крупнейших международных соревнованиях. Такой мастер-класс может стать особенно интересным для детей, которые увлекаются фигурным катанием или только присматриваются к этому виду спорта.

В костюме любимого мультгероя — за подарком

Организаторы предлагают гостям поддержать тематику праздника и прийти на каток в костюмах любимых мультперсонажей. Это может быть образ героя отечественного мультфильма или персонажа, который особенно нравится ребенку.

Алина Загитова. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Самые оригинальные костюмы отметят подарками от «Московского спорта». Поэтому участникам стоит заранее продумать детали образа: необычный наряд поможет не только погрузиться в атмосферу мультфестиваля, но и побороться за приз.

Дополнить костюм можно будет с помощью аквагрима. На специальной площадке гостям предложат праздничный макияж, который поможет перевоплотиться в мультгероя или добавить яркие детали к выбранному образу. Это станет отдельной творческой частью программы для юных посетителей.

Фотозоны, музыка и праздничное оформление

На территории катка оборудуют фотозоны, сцену и подготовят световое оформление. Здесь можно будет сделать памятные снимки с семьей и друзьями, а также сохранить фотографии с зимнего праздника.

Сценическая площадка станет местом проведения выступлений артистов. Музыка и световое оформление дополнят спортивную и развлекательную программу, объединив разные активности в одном пространстве.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Как подготовиться?

Чтобы принять участие в мультфестивале, стоит заранее позаботиться о нескольких вещах:

Пройти регистрацию. Для участия необходимо предварительно оформить запись на сайте мероприятия. Подготовить костюм. Можно выбрать образ любимого мультперсонажа и дополнить его аквагримом уже на площадке. Приехать заранее. После прибытия необходимо подтвердить участие в выбранной активности. Следить за временем. Опоздание на 10 и более минут означает, что к выбранной активности уже не допустят.

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Частые вопросы о мультфестивале в «Лужниках»

Нужна ли регистрация на мультфестиваль 5 декабря 2026 года?

Да, предварительная регистрация обязательна. Однако она не гарантирует участия в конкретной активности: после прибытия на площадку необходимо подтвердить запись.

Обязательно ли приходить в костюме мультгероя?

Организаторы предлагают поддержать тематику праздника и прийти в образе любимого персонажа. Самые оригинальные костюмы отметят подарками от «Московского спорта». Дополнить образ можно будет с помощью аквагрима.

Во сколько начинается и заканчивается фестиваль?

Праздник пройдет 5 декабря 2026 года с 13:00 до 16:00 на катке Южного спортивного центра в «Лужниках».