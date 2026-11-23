Возвращение Дженсена Хуанга на должность гендиректора Nvidia было обусловлено внутренней политикой компании и внешними рыночными условиями, а также его влиянием на стоимость акций. Об этом сайту телеканала «Звезда» заявил независимый эксперт по внедрению искусственного интеллекта в бизнес, футуролог и специалист по потребительскому поведению Борис Агатов.

По словам эксперта, несмотря на серьезный проступок с точки зрения корпоративной этики, для талантливых и эффективных руководителей могут делать исключения. Одной из причин возвращения Хуанга стали его особые заслуги в развитии направлений, на которые корпоративный менеджмент обычно не ориентируется.

Агатов отметил, что рынок искусственного интеллекта постепенно теряет прежнюю динамику, а возможные потрясения могут негативно отразиться на Nvidia. При этом именно Хуанг превратил компанию в крупного производителя графических процессоров, которая успешно развивалась еще до бума ИИ.

Эксперт также подчеркнул, что руководители публичных компаний оказывают серьезное влияние на стоимость акций, поэтому рынок чувствительно реагирует на новости о них. По его мнению, заменить Хуанга возможно, однако на быстрорастущем рынке подобные кадровые решения сопряжены с рисками, поскольку компания может не успеть адаптироваться к переменам.

Ранее сообщалось, что решение о возвращении Дженсена Хуанга в Nvidia приняли без ведома руководства.