Администрация США включила в чёрный список торговых организаций сингапурскую компанию Megaspeed International, которая вовлечена в громкий скандал вокруг американской корпорации Nvidia, сообщается в федеральном реестре Соединённых Штатов.

Ранее о подобных намерениях Белого дома проинформировало со ссылкой на свои источники издание Semafor.

«Комитет… решил добавить в список семь организаций: … PT Megaspeed International», — сказано в сообщении, размещённом в реестре.

Решение о внесении Megaspeed в соответствующий перечень приняло министерство торговли США. Такой шаг ограничит доступ компании к американской полупроводниковой продукции.

Напомним, 18 ноября газета Politico написала, что американские власти намерены ужесточить правила продажи мощных компьютерных чипов в Китай. С таким призывом выступили сенаторы-республиканцы после громкого скандала вокруг Nvidia.

12 ноября генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ушёл в отставку и покинул совет директоров. Это случилось после скандала, в рамках которого его заподозрили в близких отношениях с бывшим топ-менеджером Megaspeed Элис Хуанг. При этом заявлялось, что она якобы занималась шпионажем в пользу КНР. Китайские власти назвали это утверждение клеветой. 23 ноября стало известно, что совет директоров Nvidia одобрил возвращение Дженсена Хуанга на пост главы организации.