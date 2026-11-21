На фоне переговоров на Украине пытаются показать, что на самом деле дела на фронте у них не так уж и плохи, и что они даже наступают. В связи с этим в Киеве сегодня объявили об операции «Медвежий капкан», благодаря которой якобы удалось отбить 14 сел на севере Харьковской области. Однако реальность далека от победных реляций.

Что же там происходит на самом деле?

Речь идет о боях в «Волчанском котле»

Еще в сентября российское командование заявило о создании «котла» к востоку от Волчанска. В окружении оказались крупные силы противника – до 2000 человек. Создание «котла» подтвердил президент России Владимир Путин. А вот в Киеве решили успех ВС РФ отрицать – тогда уже активно шли переговоры, и украинские власти вообще не подтверждали никаких продвижений российской армии на фронте, настаивая, что преимущество за ВСУ. Калибр смерти. Украинских боевиков перемалывают русские самоходки Подробнее

Однако данные о тяжелом положении попавшей в окружение 159-й бригады ВСУ все же прорывали в украинский интернет. Об этом писали некоторые украинские военные блогеры. Потом даже появилось видео бойцов бригады, которые говорили о том, что уже несколько месяцев находятся в фактическом окружении. В конце сентября украинский полк «Скала» заявил об операции по выводу части солдат из окружения. Это шло в прямой разрез с позицией официального Киева, чьи представители продолжали делать лицо кирпичом в ответ на вопросы о котле под Волчанском.

И вот теперь в Киеве решили рассказать, что якобы успешно там наступают.

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Операцию украинские пиарщики окрестили «Медвежьим капканом». При этом им пришлось признать утрату части населенных пунктов – для того, чтобы их можно было «освободить». В частности, украинские военные паблики все это время рьяно отрицали утрату одного из ключевых сел на этом направлении Ольховатки. А теперь внезапно оказалось, что она была «освобождена» в ходе «наступления».

Всего по заявлениям украинцев им якобы удалось взять под свой контроль 204 кв. км территории и 14 населенных пунктов к северу и северо-востоку от Великого Бурлука. Украина разрублена страшным ударом. Вскрыта жуткая правда о мостах в Киеве Подробнее

Что происходит в районе на самом деле?

По сообщениям российских военкоров, ВСУ действительно стянули в район котла силы, которыми попытались осуществить контрнаступление. Причем для этой цели использовалась тяжелая бронетехника, включая танки «Абрамс».

Однако никаких успехов у ВСУ на этом направлении нет. Все видео, которые показали украинские пиарщики – это примитивный видеоряд, где солдат идет, пушка стреляет, дрон летит, танк едет, танк откатывается. Нет никаких подтверждений объективного контроля ВСУ за указанным районом. Зато много подтверждений с российской стороны. Причем не просто присутствия, а полноценного контроля с техникой.