Украинский ВПК достиг предела возможного производства, сообщает американское издание The Wall Street Journal. По данным авторов, несмотря на бурный рост из-за войны, наращивать производство вооружений самостоятельно Киев уже не способен.

«Гаражные мастерские» против системы

Проблем у украинской оборонки множество. Среди них, например, нехватка финансирования, раздробленность производств, дефицит кадров, последствия российских ударов и отсутствие возможностей для безопасного расширения на своей территории.

Особенно остро, признают эксперты врага, складывается ситуация с ПВО. Их Киев вообще не выпускает ни в каком виде. Есть проблемы у врага с производством ракет. Например, по словам главы КБ «Луч» Олега Коростелева в этом году Киев выпустил лишь несколько сотен крылатых ракет (речь, вероятно, преимущественно идет о «Фламинго» и в меньшей степени о «Нептунах» — ред.), тогда как Россия за первые 7 месяцев запустила по Украине почти 1500 ракет всех видов.

Серьезные проблемы у врага и с реактивными БПЛА. Масштаб производства «Луча» публично оценивается в 1 тыс. реактивных дронов в год. Что касается российских производств, то враг оценивает их в 3 тыс. реактивных БПЛА в месяц.

При этом «гаражные мастерские», которыми так кичился Киев в самом начале СВО, теперь превратились в большую проблему для врага. На Украине сейчас номинально действует 1300 фирм в сфере оборонки. И все они претендуют на ограниченное финансирование, которое попросту размазывается между всеми, а не концентрируется в чьих-то руках. Из-за этого многие структуры, говорят западные эксперты, пользы врагу вообще не приносят. А еще не могут нарастить производство даже при наличии запроса.

«Не менее серьёзным препятствием стали российские удары. Предприятия вынуждены рассредоточивать производство и защищать свои объекты. При этом найти новые помещения практически невозможно: собственники недвижимости не хотят сдавать их оборонным компаниям, опасаясь, что здания станут целями для российских ракет», — отмечают авторы WSJ.

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Идет вынос заводов из страны

С учетом всех этих факторов противник активно выносит заводы с территории Украины за рубеж. Например, штаб-квартиры фирмы по производству НТРК Ark Robotics мигрировала в Эстонию, а фирма Uforce теперь делает БПЛА в Орегоне.

Ну а кроме этого соглашения враг заключает с британцами и немцами. Так, свежий документ с Лондоном был подписан на днях. В нем говорится, что британцы организуют на территории своей страны заводы по сборке БПЛА большой и средней дальности в интересах ВСУ.

С немцами ситуация интереснее. В рамках проекта Bild with Ukraine Берлин займется выпуском ударных FPV-дронов Shrike и беспилотников ПВО. Инвестиции в проект составят несколько миллионов евро.

Также на немецких мощностях будет наращиваться производство ударных БПЛА Linza и разведывательных Zoom. В течение следующего года план выпуска должен нарасти в пять раз.

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Все только для продолжения войны

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказывает — на сегодняшний день Украина крайне активно выносит производства со своей территории. И главная причина этого — российские ракетные удары. «На территории Украины местные фирмы еще ищут подвалы или какие-то неиспользуемые подземные помещения для развертывания сборки дронов там. Однако это все лишь часть работы. В последние два года Киев активно выносит линии сборки БПЛА за рубеж. И там уже собирается целый ряд изделий. Например, дрон «Лютый», первые версии БПЛА Hornet и другие машины. В целом сейчас большая часть стран Европы в вопросе производства беспилотников работает на ВСУ. При этом темпы выпуска дронов там идут только вверх и в следующем году могут возрасти до 20%», — отмечает собеседник.

При этом, рассказывает Кнутов, не нужно верить словам Европы о том, что оружие и технологии Киева будут нужны ей самой. И главный вопрос тут — сроки хранения. По его словам, ВСУ с колес применяют почти все системы, долго на складах они не лежат. В то же время в ЕС требуется соблюдать срок хранения, который может достигать 10-20 лет. И это совсем другой вопрос.

«Так что вынос украинских предприятий на запад имеет единственную цель — сохранить военное производство и сохранить способность Украины вести боевые действия бесконечно долго, столько, сколько скажет запад, главная задача которого — истощение ресурсов России. И избежать всех этих проблем с беспилотной авиацией можно только одним способом — изолировав Украину от внешнего мира. А для этого нужно работать по мостам, погранпереходам, железнодорожным станциям, локомотивам так, чтобы грузы из Румынии и Польши могли попасть на Украину только в минимальном количестве», — завершает собеседник.