В населенных пунктах Белгородской области в результате атаки украинских дронов пострадали четыре мирных жителя, сообщили в оперштабе региона.

В канале оперштаба в мессенджере «Макс» говорится, что в селе Беломестное Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект, в результате мужчина получил осколочные ранения, его доставили в больницу №2 Белгорода.

В селе Веселая Лопань дрон нанес удар по маршрутному автобусу, мирный житель получил осколочное ранение шеи, скорая помощь доставляет его в Белгородскую областную больницу. В Шебекино из-за атаки дрона мужчина получил ранение нижней челюсти и самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, оттуда его планируют перевести для продолжения лечения в Белгородскую областную больницу. В этом же населенном пункте из-за детонации еще одного FPV-дрона женщина получила акубаротравму. Она сама обратилась в Шебекинскую ЦРБ, после оказания первой помощи ее переведут на амбулаторное лечение, сообщили в оперштабе.

Напомним, за сутки с 20 на 21 ноября украинские военные 72 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате удара по Шебекинскому округу погибла мирная жительница, сообщил глава региона Александр Шуваев.