В Сети появились снятые очевидцами в Одессе кадры силовой мобилизации, в ходе которой мужчина был сбит автомобилем ТЦК.

Судя по опубликованному видео, к шедшему по улице мужчине подъехал автомобиль ТЦК. Из него вышел сотрудник, на котором не было формы, и окликнул пешехода. Когда тот попытался скрыться, машина ТЦК и сбила его. Выскочившие из автомобиля люди в штатском подбежали к мужчине и распылили ему в лицо газ.

Информации о дальнейшей судьбе подвергшегося силовой мобилизации пешехода нет.

Ранее сообщалось, что в Одессе избили сотрудников ТЦК, пытавшихся мобилизовать мужчину.