Жители одного из сел в Черновицкой области на Украине окружили автомобили территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) и полиции, а потом порезали им шины, пишет «Страна».

На видео в Telegram-канале украинского издания, несколько сотен возмущенных сельчан окружили две машины. Жители села вступили в перепалку с сотрудниками полиции. На других кадрах женщина с метлой пытается прогнать полицейского, пока он говорит по телефону. Подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК в Черкасской области распылили газовый баллончик в сторону женщин, которые пытались защитить мужчину от принудительной мобилизации.