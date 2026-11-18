В Одессе произошла массовая драка с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Кадры с места происшествия появились в ряде украинских Telegram-каналов.

На видео группа гражданских бьет двух мужчин в военной форме, которые попытались мобилизовать одного из участников конфликта. Один из жителей города повалил сотрудника ТЦК на землю, после чего его напарник попытался отобрать телефон у очевидицы, снимающей происходящее на камеру.

Кроме того, участники драки выразили уверенность в том, что один из сотрудников ТЦК находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В результате произошедшего оба мужчины в военной форме были вынуждены покинуть место драки.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК задержали многодетного священника Украинской православной церкви.