В городе Белая Церковь Киевской области мобилизовали врача-интерна, у которого была действующая отсрочка от призыва. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, молодого человека задержали, когда он вышел из больницы на обед.

«Парень еще учится, он заканчивает интернатуру в 2027 году. У него были все документы, действующая отсрочка», — написал парламентарий в своем блоге.

После огласки произошедшего в местном военкомате заявили, что медик якобы уволился с работы за несколько месяцев до задержания. Однако, как обратил внимание Гончаренко, заявление об увольнении было написано 20 ноября, тогда как интерна задержали 6-го числа. Депутат также опубликовал сведения о выплате врачу зарплаты за период, когда, по версии сотрудников военкомата, тот уже не работал.

Ранее Гончаренко сообщал о похожей ситуации в Винницкой области. По его утверждению, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) объявляли врачей-интернов в розыск, чтобы помешать им продлевать бронь от мобилизации.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, ее неоднократно продлевали. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий правила призыва. На этом фоне в социальных сетях регулярно публикуются видеозаписи задержаний мужчин сотрудниками ТЦК в общественных местах. Чтобы избежать отправки на службу, некоторые украинцы пытаются получить документы об инвалидности, поступают в учебные заведения или нелегально пересекают государственную границу.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов