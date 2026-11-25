Мужчину с инвалидностью признали годным к службе в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Он имеет инвалидность с детства, установленную пожизненно еще в 1999 году», — уточнил чиновник.

По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) вывезли мужчину из села в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Лубинец утверждает, что после задержания его увезли в неизвестном направлении.

Ранее во время дискуссии о вступлении Украины в ЕС в Дублине произошел инцидент с участием журналиста Ласло Молнарфи, которого силой вывели из зала после его вопроса о принудительной мобилизации в стране.

Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что похищение людей на улицах стало нормой для киевских властей.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.