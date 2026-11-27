Около 1,5 тыс. человек ежедневно доставляют в территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) на Украине. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на внутренние документы местных правоохранительных органов.

В распоряжении журналистов оказался отчет Национальной полиции Украины за первый квартал 2026 года, в котором указано общее число граждан, доставленных в военкоматы за этот период. Согласно документу, показатель составил 130 498 человек. В эту статистику включены как нарушители правил воинского учета, так и граждане, которых сопровождали добровольно.

На основании этих сведений агентство подсчитало, что в среднем за сутки в ТЦК доставляли 1 449 человек.

При этом фактическое число украинцев, которых принудительно направляют в военкоматы для мобилизации, может быть выше. Как отмечает РИА Новости, в отчетность не включены случаи задержания граждан сотрудниками ТЦК без участия полиции.