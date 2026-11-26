Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Чувашии, их доставили в медучреждение, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла на трассе А-151 в районе населенного пункта Кошноруй. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа Рио». Затем в «Киа Рио» врезалась ГАЗель с шестью пассажирами, а в нее — внедорожник.

«В результате три пассажира общественного транспорта были доставлены в медучреждение для обследования и лечения», — сказано в публикации.

Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно о массовом ДТП с участием 14 автомобилей в Австрии.