Житель Вологды, чья малолетняя дочь умерла от истощения, получил судебный приговор за автоаварию, произошедшую по его вине в конце лета 2025 года. Согласно материалам Вологодского городского суда, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял легковым автомобилем и совершил наезд на двухколесный транспорт.

Суд признал Николая Соболева виновным в нарушении правил дорожного движения, что по неосторожности привело к нанесению тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Следствие установило, что в вечернее время 31 августа 2025 года подсудимый употребил спиртосодержащую жидкость в загородном доме, после чего сел за руль отечественного седана ВАЗ-21150. На одной из улиц областного центра его машина врезалась в мотоцикл, где находились мужчина и его несовершеннолетний ребенок.

В результате столкновения мальчик получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован. Реабилитационный период занял несколько месяцев, в течение которых пострадавшему было запрещено принимать сидячее положение. Виновник инцидента полностью согласился с предъявленными обвинениями.

По итогам разбирательства автомобилисту было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, суд ограничил его в праве управления транспортными средствами на два года.

Дополнительно с осужденного взыскана финансовая компенсация в пользу пострадавшей стороны, включающая возмещение морального ущерба и расходов на медицинскую помощь.