Один человек погиб в результате ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла утром 26 ноября на автодороге между посёлками Смоляниново и Шкотово в Шкотовском районе. Согласно предварительной информации, легковой автомобиль марки Toyota выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с автобусом, в котором, в частности, ехали 11 детей и сопровождающий.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», — отметило ведомство в своём канале на платформе «Макс».

Подчеркивается, что дети не пострадали. В надзорном органе добавили, что контролем над установлением обстоятельств ДТП занимается районная прокуратура.

Напомним, 25 ноября сообщалось, что в Омске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля марки Toyota. В салоне общественного транспорта находились 30 человек. В результате аварии погиб водитель легковой машины. Кроме того, пострадали шесть пассажиров, включая троих детей.