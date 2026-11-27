По меньшей мере пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и двух грузовиков в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Ранее управление МВД РФ по региону проинформировало о четырех жертвах инцидента, который произошёл на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. Автобус следовал по направлению Канск — Иланский.

Кроме того, по данным минздрава, до 13 человек увеличилось количество пострадавших в этой аварии.

Напомним, 26 ноября в Приморском крае произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором ехали 13 человек, включая 11 детей. На автодороге между посёлками Смоляниново и Шкотово в Шкотовском районе он столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого погиб в результате случившегося. Дети не пострадали.