Четыре человека погибли, еще восемь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с двумя грузовиками в Красноярском крае. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. По предварительным данным, столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Канск — Иланский, и два грузовых автомобиля.

Восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники МВД.

Ранее сообщалось о ДТП с участием маршрутки в Чувашии, в результате которого пострадал 3 человека.