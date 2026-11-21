Группа из 32 активистов заблокировала вход в здание бундесвера на улице Георгенштрассе в берлинском районе Митте. Об этом сообщила полиция немецкой столицы.

По данным правоохранителей, 19 участников акции приклеили себя к тротуару и разместили транспаранты. Инцидент произошел около 12:15 по местному времени.

Сотрудники спецподразделения полиции отсоединили активистов от асфальта. Несколько человек доставили в участок для установления личности.

Накануне сообщалось о массовых акциях протестов, которые проходили в более чем 70 городах Германии.

Кроме того, во Франции в ходе демонстраций были задержаны около 150 человек. В акциях протеста против роста цен в стране приняли участие более 82 тысяч человек.